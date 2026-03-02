Prima pagină » Știri politice » SURSE: Grindeanu îi pune condiții lui Nazare pentru bugetul pe 2026: autoritățile locale să nu aibă niciun leu în minus față de anul anterior

02 mart. 2026, 15:13, Știri politice
SURSE: Grindeanu îi pune condiții lui Nazare pentru bugetul pe 2026: autoritățile locale să nu aibă niciun leu în minus față de anul anterior

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a pus una dintre cele mai importante condiții pentru susținerea proiectului de buget pe 2026 în coaliția de guvernare. Finanțările la nivel local trebuie să fie cel puțin la același nivel ca anul trecut, fără reduceri pentru autoritățile locale.

Negocierile privind bugetul de stat se află într-un moment critic, în contextul în care ministrul Finanțelor prezintă partidelor proiecția bugetară actualizată, iar social-democrații își anunță clar prioritățile în cadrul coaliției.

În ședința conducerii PSD, potrivit unor surse politice, Grindeanu i-a cerut lui Nazare ca autoritățile locale să nu aibă niciun leu în minus față de anul anterior.

Cerințele PSD

Această cerință face parte dintr-un set mai larg de puncte pe care PSD le consideră esențiale pentru votarea bugetului, printre care și:

  • Păstrarea la nivel local a banilor colectați din creșterea taxelor și impozitelor, astfel încât aceștia să rămână la dispoziția primăriilor și consiliilor locale

  • Continuarea investițiilor publice la nivel local în același ritm ca anul trecut, inclusiv prin programe precum PNDL, Anghel Saligny și cofinanțările aferente din PNRR

  • Asigurarea unui pachet social robust pentru categoriile vulnerabile, considerat de PSD o prioritare în construcția bugetară

Liderii PSD sunt îngrijorați de posibilitatea ca autoritățile locale să resimtă impactul reformelor fiscale și al eventualelor reduceri de fonduri, în contextul în care administrațiile locale au atras deja atenția că o diminuare a resurselor ar afecta serviciile publice, investițiile și funcționarea comunităților.

În perioada următoare, negocierile dintre PSD, PNL și USR vor fi esențiale pentru adoptarea bugetului pe 2026. Dacă punctele susținute de Grindeanu și de colegii săi nu vor fi incluse, PSD a sugerat chiar posibilitatea de a nu vota proiectul de buget – o mișcare care ar putea complica semnificativ agenda fiscală a Guvernului

