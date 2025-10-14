Greșeala care îți scade temperatura din casă cu 3 grade Celsius. Ce să NU pui în fața caloriferului

Există câteva greșeli care pot fi făcute în casă și care pot contribui la scăderea semnificată a temperaturii din interior. În cazul de față, un anumit mod de a aranja lucrurile în zona caloriferului ar putea să contribuie la scăderea temperaturii cu până la 3 grade Celsius, în cameră. Iată ce să nu pui niciodată în fața caloriferului.

Tot mai multe persoane caută soluții pentru a-și încălzi locuințele în timpul sezonului rece. Dacă unele dintre acestea abordează moduri eficiente de încălzire, altele pot face o greșeală care să le scadă temperatura interioară. Pentru o încălzire eficientă, de-a lungul întregii camere sau case, este important să ai grijă la locul și modul în care sunt montate și poziționate caloriferele.

În plus, atenția trebuie centrată și pe obiectele din jur, pentru a nu obtura pătrunderea și răspândirea căldurii în încăpere.

Ce să nu pui pe calorifer

Pentru ca încălzirea să fie uniformă, ar fi indicat să nu acoperi niciodată caloriferele cu alte obiecte, precum haine, perdele sau chiar să obturezi căldura cu piese de mobilier. În acest fel, circulația aerului cald va fi blocată, iar temperatura din interior riscă să nu crească la nivelul dorit, arată Playtech.

De pildă, dacă ai o canapea în zona caloriferului, există o probabilitate ridicată ca fluxul de aer cald să nu se răspândească uniform, iar temperatura din interior să fie mai mică. Deși termostatul poate fi reglat la o anumită temperatură (24 de grade, de exemplu), în cameră pot fi cu 3 grade Celsius mai puțin, dacă caloriferul este acoperit.

De asemenea, nu ar fi indicat să usuci rufele direct pe calorifer, pentru că poate să scadă eficiența termică. În schimb, poți opta pentru montarea unor folii reflectorizante în spatele caloriferelor, pentru a nu „pierde” căldura prin perete. Pentru menținerea căldurii în casă, geamurile și ușile trebuie să fie izolate corespunzător.

