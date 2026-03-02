Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele

Ministrul Oana Țoiu a răspuns la întrebările reporterului Gândul, în cadrul conferinței de presă de la Ministerul Afacerilor Externe, și a precizat, că românii blocați în zonele de conflict pot accesa informații doar prin canalele oficiale. Aceasta a subliniat că o comunicare individuală cu fiecare cetățean din Emirate este imposibilă.

Oana Țoiu a fost întrebată luni, de reporterul Gândul, ce le transmite românilor din Orientul Mijlociu, care se plâng că misiunile diplomatice nu le răspund. Ministra i-a îndemnat pe cetățeni să se înregistreze pe listele misiunilor diplomatice.

„Înscrierea cetățenilor care se află într-un spațiu este necesară pentru a putea să facem evaluări, pentru a putea să avem o conversație inclusiv cu instituțiile autorizate ale statului respectiv și să putem să facem o evaluare privind volumul viitor de zboruri comerciale, să putem să avem această conversație și cu agențiile de voiaj și cu liniile aeriene și, sigur, să putem în cazurile în care există urgențe medicale să avem o conversație dedicată și să putem să selectăm acele grupuri unde putem să asigurăm asistență consulară față în față”, a mai spus ministra de Externe.

La întrebarea reporterului Gândul cu privire la scenariile prestabilite în situații de conflict armat, ministrul Oana Țoiu a menționat că MAE a făcut un canal de WhatsApp.