Prima pagină » Social » Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România

Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România

24 feb. 2026, 21:07, Social
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România

Toată lumea știe că piața imobiliară din Europa este pe un trend ascendent, însă un anunț publicat recent atrage atenția unui preț neobișnuit de mic. O proprietate care este foarte aproape de România se vinde la prețul unei mașini second-hand. Imobilul dispune de parter, subsol pe întreaga suprafață, curte generoasă și livadă. Prețul solicitat este de doar 9.000 de euro. Casa scoasă la vânzare se află aproape de România, în Serbia.

Casa dispune de o fundație din piatră

Potrivit Click, locația are doar un singur nivel, iar sub ea se află un subsol de dimensiuni similare. Fundația din piatră a fost restaurată, iar acoperișul a fost înlocuit, ceea ce oferă o bază stabilă pentru eventualele amenajări viitoare.

La subsol există și două camere care pot servi drept cramă, atelier sau spațiu suplimentar de cazare. O cameră are fereastră, deci este mai luminoasă și potrivită pentru a face un spațiu de lucru ori o garsonieră mică.

Intrarea în locuință se realizează pe trepte din piatră, care conduc către un hol de aproximativ 14 metri pătrați. Spațiul poate fi amenajat ca zonă de primire sau poate include o baie suplimentară, în funcție de preferințe.

De o parte și de alta a holului sunt dispuse două încăperi principale. Prima, cu o suprafață de aproximativ 18 metri pătrați, poate fi transformată în dormitor sau într-o bucătărie cu zonă de dining. Cea de-a doua, mai generoasă, de circa 30 de metri pătrați, oferă suficient loc pentru amenajarea unui living spațios sau a unui dormitor matrimonial confortabil.

Curte de 300 mp și spațiu pentru piscină

Proprietatea include un teren de aproximativ 300 de metri pătrați. În curte se află un nuc matur și mai mulți pruni, ceea ce oferă atât umbră, cât și producție proprie de fructe.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”
19:48
Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”
LIFESTYLE Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
19:17
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
LIFESTYLE Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
18:29
Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
18:00
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
STATISTICĂ Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți
17:50
Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți
STUDIU De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
16:37
De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe