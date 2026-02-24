Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România

Toată lumea știe că piața imobiliară din Europa este pe un trend ascendent, însă un anunț publicat recent atrage atenția unui preț neobișnuit de mic. O proprietate care este foarte aproape de România se vinde la prețul unei mașini second-hand. Imobilul dispune de parter, subsol pe întreaga suprafață, curte generoasă și livadă. Prețul solicitat este de doar 9.000 de euro. Casa scoasă la vânzare se află aproape de România, în Serbia.

Casa dispune de o fundație din piatră

Potrivit Click, locația are doar un singur nivel, iar sub ea se află un subsol de dimensiuni similare. Fundația din piatră a fost restaurată, iar acoperișul a fost înlocuit, ceea ce oferă o bază stabilă pentru eventualele amenajări viitoare.

La subsol există și două camere care pot servi drept cramă, atelier sau spațiu suplimentar de cazare. O cameră are fereastră, deci este mai luminoasă și potrivită pentru a face un spațiu de lucru ori o garsonieră mică.

Intrarea în locuință se realizează pe trepte din piatră, care conduc către un hol de aproximativ 14 metri pătrați. Spațiul poate fi amenajat ca zonă de primire sau poate include o baie suplimentară, în funcție de preferințe.

De o parte și de alta a holului sunt dispuse două încăperi principale. Prima, cu o suprafață de aproximativ 18 metri pătrați, poate fi transformată în dormitor sau într-o bucătărie cu zonă de dining. Cea de-a doua, mai generoasă, de circa 30 de metri pătrați, oferă suficient loc pentru amenajarea unui living spațios sau a unui dormitor matrimonial confortabil.

Curte de 300 mp și spațiu pentru piscină

Proprietatea include un teren de aproximativ 300 de metri pătrați. În curte se află un nuc matur și mai mulți pruni, ceea ce oferă atât umbră, cât și producție proprie de fructe.

