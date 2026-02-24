Prima pagină » Actualitate » Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct și AVC

Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct și AVC

24 feb. 2026, 08:47, Actualitate
Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct și AVC
Mulți oameni fac această greșeală, în dormitor, și se supun riscului de infarct / Sursa Foto: Shutterstock

Dormitul într-o cameră prea caldă poate pune inima în pericol, în special la persoanele în vârstă, scrie Mediafax. Un nou studiu arată că există un prag precis de temperatură peste care sistemul cardiovascular intră în stres nocturn.

Cercetătorii de la Universitatea Griffith din Australia au monitorizat 47 de persoane cu vârsta peste 65 de ani în timpul somnului.

Ce temperatură nu trebuie depășită

Concluzia este că, odată ce temperatura din dormitor depășește 24 de grade Celsius, inima nu se mai poate odihni corespunzător, arată Daily Mail.

Ritmul cardiac crește, variabilitatea ritmului cardiac scade, iar sistemul nervos rămâne blocat într-o stare de alertă. Noaptea este perioada în care corpul se recuperează, tensiunea arterială scăzând și ritmul cardiac încetinind. Într-o cameră caldă, inima pompează mai repede pentru a răci organismul. Astfel, corpul este privat de recuperarea nocturnă.

„Când inima lucrează mai intens și mai mult timp, creează stres și limitează capacitatea noastră de a ne recupera”, a explicat dr. Fergus O’Connor, autorul studiului.

Studiul publicat în BMC Medicine arată că riscurile cresc cu fiecare grad în plus față de pragul de 24 de grade. Temperaturile între 24 și 26 de grade cresc riscul de modificări cardiace legate de stres de 1,4 ori. Între 26 și 28 de grade, riscul se dublează, iar între 28 și 32 de grade ajunge de aproape trei ori mai mare.

Autorii studiului avertizează că încălzirea globală va face ca nopțile toride să devină tot mai frecvente. Prognozele climatice sunt îngrijorătoare. Până în 2100, mai multe decese legate de căldură vor fi cauzate de nopțile calde decât de zilele calde.

Soluția recomandată este simplă: setați termostatul sau aerul condiționat sub 24 de grade Celsius înainte de culcare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mitul demontat de experți. Care este temperatura pe care ar trebui să o avem în casă

Care este TEMPERATURA ideală în casă pentru a nu avea probleme de sănătate. Ce greșeală fac mulți români

Greșeala care îți scade temperatura din casă cu 3 grade Celsius. Ce să NU pui în fața caloriferului

Ce truc alimentar te ajută să slăbești fără niciun efort

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
11:18
Maia Sandu, la patru ani de război: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor”
UTILE Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
11:09
Dragobete vs. Valentine’s Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
SPORT Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
11:07
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
11:05
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției”. “Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»”. Care sunt județele “campioane”
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
Cancan.ro
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre conștiință și conștiență?
CONTROVERSĂ Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
11:21
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice
IMOBILIARE Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
11:19
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
POLITICĂ Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
11:03
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisă Reformă a lui Ilie Bolojan dă înapoi cu toate pânzele sus
10:51
Ion Cristoiu: Așa zisă Reformă a lui Ilie Bolojan dă înapoi cu toate pânzele sus
Gândul de Vreme În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
10:49
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
RĂZBOI Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”
10:23
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”

Cele mai noi

Trimite acest link pe