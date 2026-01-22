Prima pagină » Actualitate » Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite

22 ian. 2026, 14:55, Actualitate
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari / Sursa FOTO: Pixabay

Cazul unui fost însoțitor de bord de la o companie aerienă canadienă a produs rumoare în presa de peste Ocean. Bărbatul s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate și, astfel, a făcut rost de sute de bilete de avion gratuite de la companii aeriene americane.

Dallas Pokornik (33 de ani), din Toronto, a fost arestat în Panama, fiind pus sub acuzare pentru fraudă electronică de către un tribunal federal din Hawaii.

Cazul fostului însoțitor de bord a ajuns pe masa unui judecător în octombrie 2025, scrie BBC.

Ce pretenții avea falsul pilot

Conform documentelor instanței, Pokornik a fost însoțitor de bord pentru o companie aeriană cu sediul în Toronto din 2017 până în 2019. Ulterior, scrie Mediafax, el a folosit acte de identitate false de angajat de la acea companie pentru a obține bilete rezervate piloților și însoțitorilor de bord de la alte trei companii aeriene.

Procurorii americani au declarat că Pokornik a cerut chiar să stea pe un loc suplimentar în cabină – „locul de sprijin” -, de obicei era rezervat piloților care nu sunt în serviciu.

Rechizitoriul nu a identificat companiile aeriene, cu excepția faptului că acestea au sediul în Honolulu, Chicago și Fort Worth, Texas.

Schema a durat patru ani, au declarat procurorii americani din Hawaii. Un judecător american a ordonat ca Pokornik să rămână în arest. Acuzațiile împotriva lui amintesc de filmul „Catch Me If You Can”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, care spune povestea lui Frank Abagnale, bărbat ce s-a dat drept pilot pentru a frauda o companie aeriană și a obține zboruri gratuite.

