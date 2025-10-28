Ce a pățit o familie din Iași care trebuia să plece în Egipt: „Am plătit concediul din luna februarie”

O familie din Iași vrea să de în judecată compania Dertoru, pentru că a plecat în vacanță cu o zi mai târziu, față de ce au achitat.

Doi adulți și un copil au avut parte de o experiență neplăcută, cei trei trebuiau să plece pe 24 octombrie, însă au ajuns în Hurghada, Egipt, pe 26 octombrie, la ora 00:20. Totul din cauza agenției de turism care le-a stricat vacanța.

Agenția de turism care a stricat vacanța unei familii din Iași

Daniel U., din Iași, povestește că trebuia să plece în vacanță pe 24 octombrie, dar totul s-a schimbat când a ajuns în aeroport.

„Am plătit 1.300 de euro pentru o vacanță, pentru doi adulți și un copil, în perioada 24-31 octombrie 2025. Noi avem o problemă cu cei de la Dertour și HiSky implicit, dar trebuie să vedem. Noi trebuia să plecăm pe 24 octombrie 2025. Inițial, ne-au spus că vom pleca la 19:55, după care, fără să ne anunțe, fără să ne spună nimic nimeni, ne-am trezit, la Aeroportul Iași, că nu se pleacă la 19:55, pentru că avionul de Hurghada e decalat și se pleacă la 23:30. A trimis cineva din grupul nostru un mail la Dertour și au confirmat schimbarea orei. La ora 21:00 eram în Aeroport și ne-am așezat la rând la check-in, la HiSky, la Hurghada și, când am vrut să dăm bagajele pentru cală, s-a uitat o domnișoară pe listă și ne-a spus că, din păcate, nu suntem pe lista celor care se pot îmbarca așa, că «duceți-vă acasă». Am întrebat de ce și ne-a spus că HiSky a pus la dispoziție o aeronavă mai mică, cu mai puține locuri decât era stabilit”, spune Daniel U, potrivit BZI.

Angajații agenției, recalcitranții cu clienții

Bărbatul mai spune și că reprezentanții agenției au fost recalcitranți când li s-a cerut o soluție.

„Am încercat să luăm legătura cu cineva de la agenție, de la Dertour, apoi am sunat la un număr de telefon de pe hârtie și am vorbit cu domnișoara Alexandra, de la Dertour, care nu s-a prezentat la aeroport. Nu ne-a spus cine e, fără nume de familie. Ea este reprezentantul Dertour, dar ba lucrează, ba nu lucrează la această companie, ne spunea. Sâmbătă dimineață, însă, era în Aeroportul Iași această domnișoară. I-am zis să ne caute o soluție, dar avea un ton agresiv și nu ne-a oferit nicio soluție. Totuși, am plătit concediul din luna februarie. Am fost un grup destul de mare, 6 persoane din Iași, 4 persoane de la Suceava, 8 de la Bacău. Persoane care au dormit în aeroport, nu le-au pus la dispoziție cazare sau masă. Noi am plecat acasă pe la 11 și, în jur de 22:45, am sunat noi și am făcut scandal, și ne-au spus că pot oferi bilete pentru Iași – București dimineață, la 5, să ajungem la ora 6 în București și, apoi, să luăm avionul București – Hurghada la ora 21:25. Ok, dar în București ce facem 15 ore? Că o să vedem ce facem când ajungem acolo. Am ajuns la București, bineînțeles că ne-am luat cazare pe banii noștri, pentru că nu puteam să stăm atât în aeroport, și am plecat seara, la 21:22, cu Tarom. Am ajuns în aeroport în Hurghada și a venit un egiptean să ne întrebe ce-i cu noi. I-am zis că suntem cei care nu am fost primiți la aeroport pe 24 și că avem nevoie de transfer pentru hotel. Omul a spus că nu avem așa ceva, era transfer doar pentru întoarcere. Într-un final, au rezolvat și au venit niște microbuze, iar la 4 dimineața am ajuns la cazare. După atâtea ore, am ajuns și noi la cazare la 4 dimineața”, spune Daniel U.

