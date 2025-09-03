Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

03 sept. 2025, 21:13, Turism
Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

„Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană” și „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri” sunt lamentările a tot mai mulți angajați de pe litoral. Chelnerii, barmanii, beach boy care au lucrat în stațiunile de pe litoralul românesc – mai toți se plâng că vara aceasta n-a fost la fel de profitabilă ca verile anterioare.

La final de sezon, după ce au stat în fiecare zi în soare și i-au servit pe turiști, și-au socotit bacșișul și salariile încasate. Numerele indică clar: românii nu mai sunt interesați să-și petreacă vacanțele pe litoralul românesc sau nu mai la fel de mulți bani ca înainte și au început să economisească.

Angajată: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

Alexandra, angajată la beach bar, se simte dezamăgită: n-a reușit să pună deoparte decât 5.000 de lei, din toate economiile, iar bacșișul a fost la jumătate față de anul trecut.

„Pentru a-mi plăti taxa de facultate și să îmi mai cumpăr câteva lucruri. Nu i-am strâns din tipsuri. Acum putem face 20-30 de lei de persoană, în schimb înainte ieseam cu 50-60 de lei.”

Și Miruna, care a venit pentru al patrulea sezon să lucreze ca barmaniță la o terasă în Mamaia, spune că veniturile s-au redus considerabil.

„Comparativ cu anii anteriori, a fost foarte slabă vara aceasta, dar cât de cât am reușit să ne menținem pe linia de plutire, am reușit să ne strângem bani pentru facultăți, eventual și pentru permis.”

Mese gratuite în loc ce bacșiș

Turiștii se plâng de tarife uriașe și de calitatea serviciilor, însă vin reducerile de până la 60%. Cu toate astea, angajații care aduc șezlongurile, măsuțele și saltelele nu sunt încântați să mai lucreze pe litoralul românesc, chiar dacă au avut grijă să nu le lipsească nimic clienților.  Cristina Crăciun a spus pentru Știrile PRO TV că angajații au primit niște compensații: mese gratuite.

„Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri, numai că noi, ca angajatori, am încercat să compensăm cumva, adică le-am oferit transport gratuit, trei mese pe zi. A fost și numărul turiștilor o idee mai mic, tipsul a scăzut foarte mult.”

Turiștii spun că bacșișul este important, dar sunt atenți și cum se comportă angajații, după cum a spus unul pentru Știrile PRO TV:

„Întotdeauna când suntem tratați bine și serviciul e OK. Plus la cum îți vorbește în primul rând, cum e atent cu tine.”

Tinerii care au muncit în această vară pe plajă, la terase sau restaurante, vor mai sta la malul mării doar câteva zile. Întorcându-se acasă cu un gust amar, ei nu sunt siguri dacă vor mai vrea să lucreze pe litoralul românesc și anul viitor.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: BACȘIȘUL, „amintiri din copilărie” în restaurantele din România. Motivul pentru care clienții lasă „tips” din ce în ce mai puțin la ospătari

Citește și

DESTINAȚII Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
19:38, 30 Aug 2025
Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
TURISM Mai multe agenții de turism acuză un touroperator că nu le-a achitat zborurile și cazarea a sute de turiști români din Grecia, Spania și Cipru
18:38, 29 Aug 2025
Mai multe agenții de turism acuză un touroperator că nu le-a achitat zborurile și cazarea a sute de turiști români din Grecia, Spania și Cipru
DESTINAȚII PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor
01:11, 27 Aug 2025
PIETRELE cetății romane Sarmizegetusa au devenit jgheab pentru vite sau decorațiuni în curțile localnicilor
TURISM Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă la aglomeratul DN1 din Valea Prahovei
00:17, 27 Aug 2025
Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă la aglomeratul DN1 din Valea Prahovei
TURISM Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională
02:52, 22 Aug 2025
Aeroportul Tuzla, noul hub-cheie pentru operațiunile din Marea Neagră, intră în rețeaua internațională
TURISM Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
20:28, 21 Aug 2025
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4 martori au mințit că nu au știut despre incident
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Emailul capcană. Escrocheria ascunsă care te lovește fără avertisment
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ