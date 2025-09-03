Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

„Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană” și „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri” sunt lamentările a tot mai mulți angajați de pe litoral. Chelnerii, barmanii, beach boy care au lucrat în stațiunile de pe litoralul românesc – mai toți se plâng că vara aceasta n-a fost la fel de profitabilă ca verile anterioare.

La final de sezon, după ce au stat în fiecare zi în soare și i-au servit pe turiști, și-au socotit bacșișul și salariile încasate. Numerele indică clar: românii nu mai sunt interesați să-și petreacă vacanțele pe litoralul românesc sau nu mai la fel de mulți bani ca înainte și au început să economisească.

Angajată: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei

Alexandra, angajată la beach bar, se simte dezamăgită: n-a reușit să pună deoparte decât 5.000 de lei, din toate economiile, iar bacșișul a fost la jumătate față de anul trecut.

„Pentru a-mi plăti taxa de facultate și să îmi mai cumpăr câteva lucruri. Nu i-am strâns din tipsuri. Acum putem face 20-30 de lei de persoană, în schimb înainte ieseam cu 50-60 de lei.”

Și Miruna, care a venit pentru al patrulea sezon să lucreze ca barmaniță la o terasă în Mamaia, spune că veniturile s-au redus considerabil.

„Comparativ cu anii anteriori, a fost foarte slabă vara aceasta, dar cât de cât am reușit să ne menținem pe linia de plutire, am reușit să ne strângem bani pentru facultăți, eventual și pentru permis.”

Mese gratuite în loc ce bacșiș

Turiștii se plâng de tarife uriașe și de calitatea serviciilor, însă vin reducerile de până la 60%. Cu toate astea, angajații care aduc șezlongurile, măsuțele și saltelele nu sunt încântați să mai lucreze pe litoralul românesc, chiar dacă au avut grijă să nu le lipsească nimic clienților. Cristina Crăciun a spus pentru Știrile PRO TV că angajații au primit niște compensații: mese gratuite.

„Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri, numai că noi, ca angajatori, am încercat să compensăm cumva, adică le-am oferit transport gratuit, trei mese pe zi. A fost și numărul turiștilor o idee mai mic, tipsul a scăzut foarte mult.”

Turiștii spun că bacșișul este important, dar sunt atenți și cum se comportă angajații, după cum a spus unul pentru Știrile PRO TV:

„Întotdeauna când suntem tratați bine și serviciul e OK. Plus la cum îți vorbește în primul rând, cum e atent cu tine.”

Tinerii care au muncit în această vară pe plajă, la terase sau restaurante, vor mai sta la malul mării doar câteva zile. Întorcându-se acasă cu un gust amar, ei nu sunt siguri dacă vor mai vrea să lucreze pe litoralul românesc și anul viitor.

Sursa Foto: Shutterstock

