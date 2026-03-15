Prima pagină » Actualitate » Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă

Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă

15 mart. 2026, 12:44, Actualitate
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii / Sursa FOTO: Shutterstock

Guvernul elvețian a anunțat că a refuzat cererea Statele Unite ca două avioane militare americane să survoleze teritoriul său, în contextul războiului din Iran, transmite Reuters.

Autoritățile elvețiene au invocat legea neutralității țării, care interzice survolurile părților implicate în conflict în scopuri militare.

„Legea neutralității interzice survolurile”

Solicitarea SUA se referea la două avioane militare de recunoaștere.

„Legea neutralității interzice survolurile părților implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare și medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum și zborurile care nu au legătură cu conflictul”, a declarat guvernul elvețian într-un comunicat.

Cu toate acestea, alte trei zboruri, unul de mentenanță și două zboruri de transport, legate de conflictul din Iran, au fost aprobate de guvernul elvețian. Oficialii elvețieni au declarat că survolul în scopuri umanitare sau medicale, cum ar fi transportul răniților, este permis, la fel ca și zborurile care nu au legătură cu conflictul.

Elveția a precizat că viitoarele solicitări de survolare a teritoriului său vor fi respinse dacă depășesc traficul normal și dacă scopul acestor zboruri nu poate fi determinat.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 16-a zi, iar  luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia.

„Umbrela de securitate a SUA s-a dovedit a fi plină de găuri”

După apelurile repetate lansate, sâmbătă, de Donald Trump, ca mai multe state mari să i se alăture în războiul împotriva Iranului, pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araqchi, îl ia public peste picior pe Donald Trump.

„Umbrela de securitate pe care SUA a promovat-o ani de zile s-a dovedit, acum, a fi plină de găuri. O umbrelă care nu doar că nu a fost un factor de descurajare, ci a devenit practic un teren propice pentru tensiuni și crize. Statele Unite sunt acum nevoite să se milogescă, chiar și în fața Chinei, pentru a menține Strâmtoarea Ormuz în siguranță.

Iranul cere fraților săi vecini să alunge forțele străine agresive de pe teritoriile lor, în special pentru că singura preocupare și prioritate a acestor forțe este apărarea Israelului”, a scris Araqchi pe rețele de socializare.

Donald Trump a scris, sâmbătă, două mesaje pe tema eliberării Strâmtorii Ormuz.

În primul mesaj, liderul american a spus că trimite nave de război ale SUA ca să mențină strâmtoarea deschisă și în siguranță, dar a făcut apel către China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte state să se alăture armatei americane.

În al doilea mesaj, postat după câteva ore, Trump a revenit cu apelul către alte state și a susținut că eliberarea Strâmtorii Ormuz trebuie să fie un efort de echipă – „Statele lumii care primesc petrol prin Strâmtoare trebuie să se ocupe de această trecere. SUA se vor coordona cu aceste țări, astfel încât totul să meargă rapid, fără probleme și bine”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe