Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă

Guvernul elvețian a anunțat că a refuzat cererea Statele Unite ca două avioane militare americane să survoleze teritoriul său, în contextul războiului din Iran, transmite Reuters.

Autoritățile elvețiene au invocat legea neutralității țării, care interzice survolurile părților implicate în conflict în scopuri militare.

„Legea neutralității interzice survolurile”

Solicitarea SUA se referea la două avioane militare de recunoaștere.

„Legea neutralității interzice survolurile părților implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare și medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum și zborurile care nu au legătură cu conflictul”, a declarat guvernul elvețian într-un comunicat.

Cu toate acestea, alte trei zboruri, unul de mentenanță și două zboruri de transport, legate de conflictul din Iran, au fost aprobate de guvernul elvețian. Oficialii elvețieni au declarat că survolul în scopuri umanitare sau medicale, cum ar fi transportul răniților, este permis, la fel ca și zborurile care nu au legătură cu conflictul.

Elveția a precizat că viitoarele solicitări de survolare a teritoriului său vor fi respinse dacă depășesc traficul normal și dacă scopul acestor zboruri nu poate fi determinat.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 16-a zi, iar luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia.

„Umbrela de securitate a SUA s-a dovedit a fi plină de găuri”