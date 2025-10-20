FOTO. Ce RELAȚIE are CRBL cu fiica sa. ”Nu îmi dă voie să o cunosc”

CRBL, în vârstă de 47 de ani, a dezvășlit care este relația din prezent cu fiica sa, Alessia, după ce el a divorțat de soție.



Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume.

În plan personal, CRBL a format o familie cu Elena, împreună cu care are o fetiță, Alessia. CRBL și soția sa au ajuns la separare , iar la o lună după aceea artistul a cunoscut-o pe Olga, actuala sa iubită.

După divorțul de CRBL, fosta soție a acestuia și fiica lor, Alessia, s-au întors în Republica Moldova, țara natală a ex-pertenerei de viață a artistului.