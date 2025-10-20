Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO. Ce RELAȚIE are CRBL cu fiica sa. ”Nu îmi dă voie să o cunosc”

20 oct. 2025, 18:30, Diverse
CRBL, în vârstă de 47 de ani, a dezvășlit care este relația din prezent cu fiica sa, Alessia, după ce el a divorțat de soție.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume.

După divorțul de CRBL, fosta soție a acestuia și fiica lor, Alessia, s-au întors în Republica Moldova, țara natală a ex-pertenerei de viață a artistului.

La podcatul reealizat de Bursucu, CRBL a explicat că legătura cu fiica sa nu este cum și-ar fi dorit.

Ce relație are CRBL cu fiica sa. ”M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat”

”Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a mărturisit CRBL, citat de spynews.ro.

”Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi (n.r. el și fosta soție) am făcut alegere”, a mai afirmat artistul.

 

