O companie de asigurări auto din Marea Britanie atrage atenția asupra unei erori comune pe care șoferii o fac când virează la dreapta în intersecții, provocând blocaje inutile în trafic.

Cum afectează traficul poziționarea greșită

Potrivit videoclipului publicat de Rooster Insurance pe TikTok, mulți șoferi nu se poziționează corect atunci când virează la dreapta. Aceștia stau prea aproape de partea stângă a benzii, în timp ce așteaptă să treacă mașinile din sens opus, ceea ce încetinește traficul din spate.

Compania recomandă ca mașina să fie plasată puțin la stânga liniei centrale, dacă drumul permite, astfel încât ceilalți șoferi să poată depăși pe partea stângă în timp ce se așteaptă un interval sigur pentru a vira.

Șoferii recunosc greșeala

Mulți utilizatori TikTok au confirmat că întâlnesc frecvent această problemă:

„Văd foarte mulți șoferi care fac această greșeală”.

„Poziționează mașina mai aproape de linia albă și ceilalți pot să treacă pe lângă tine”.

„Nu cred că mai învață cineva asta la școală. Nimeni nu se mai poziționează corect”.

„Odată m-am apropiat de linia albă și cineva m-a lovit cu oglinda. Acum stau în mijloc ca mașina roșie”.

„Am picat examenul de conducere din cauza aceleiași greșeli la virajul dreapta”.

Recomandările oficiale pentru virajul la dreapta

Codul Rutier din Marea Britanie prevede reguli clare:

Folosește oglinzile pentru a verifica poziția și mișcarea traficului din spate înainte de viraj.

Semnalizează intenția de a vira la dreapta.

Poziționează mașina puțin la stânga liniei centrale sau în spațiul marcat pentru virajul dreapta, lăsând loc altor vehicule să treacă pe stânga dacă este posibil.

Așteaptă un interval sigur între tine și vehiculele din sens opus.

Fii atent la bicicliști, motocicliști, pietoni și alți participanți la trafic.

Verifică oglinzile și unghiurile moarte înainte de a vira. Nu tăia colțul.

Recomandarea autorului: