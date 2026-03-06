Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”

Interceptările din dosarul de corupție deschis de procurorii Direcția Națională Anticorupție arată modul în care s-ar fi cerut bani pentru urgentarea formalităților vamale în Portul Constanța. Ancheta îi vizează pe Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari din cadrul Autorității Vamale Române, reținuți de procurori după ce ar fi fost prinși în flagrant pentru luare de mită, relatează Mediafax.

Denunțul care a declanșat ancheta

Dosarul a fost deschis după un denunț depus la DNA în toamna anului 2025. Ulterior, ancheta a fost susținută de interceptări ambientale și de declarațiile unui colaborator cu identitate protejată. Cei doi suspecți activează în cadrul Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Potrivit procurorilor, Christian Gudu a fost reținut în jurul orei 23:35, iar Lică Octavian Parfene începând cu ora 01:50.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi cerut bani pentru a urgenta formalitățile vamale în cazul unor containere importate prin Portul Constanța.

Potrivit documentelor din dosar, un martor cu identitate protejată a reclamat că persoane din conducerea Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud ar fi solicitat sume de bani pentru ca operațiunile vamale să fie realizate „cu ușurință și cu prioritate”. În declarațiile date procurorilor, martorul a explicat că ar fi fost abordat de conducerea vămii după numirea acesteia în funcție și că i s-ar fi propus un sistem de plăți pentru fiecare container importat.

„Sunt intermediarul unor importatori de mărfuri străini care aduc marfă în România din China prin Portul Constanța. Îl cunosc pe șeful Vămii Constanța Sud Agigea, numitul Octav, de foarte mulți ani, pentru că eu îmi desfășor activitatea în acest domeniu de mult timp.

După numirea lui ca șef, din luna octombrie 2025, m-am întâlnit cu acesta și era însoțit de adjunctul său, al cărui nume nu îl cunosc, dar pe care îl pot recunoaște.

Octav mi-a făcut o propunere ca pentru fiecare container care intră în Vama Constanța Sud Agigea să îi dau o anumită sumă de bani pentru ca formalitățile vamale să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate, adică acestea să fie urgentate. Adjunctul lui Octav a asistat la toate aceste discuții. I-am spus lui Octav că mă voi gândi și îl voi contacta pentru răspuns.

Un sistem cunoscut în piață este că dacă nu se acceptă propunerile lui Octav și nu faci o înțelegere cu el, adică să plătești o sumă de bani pentru fiecare container importat, Octav pune piedici și întârzie foarte mult formalitățile vamale”, se arată în declarațiile martorului.

Sumele de bani și discuțiile interceptate

Documentele din dosar arată că, în decembrie 2025, ar fi fost remise mai multe sume de bani prin intermediul unui intermediar.

Potrivit procurorilor, în baza unei înțelegeri prealabile ar fi fost plătite sume de 1.750 de euro, iar ulterior 2.800 de euro, pentru urgentarea formalităților vamale aferente unor importuri realizate printr-o firmă de comisionariat vamal.

Într-un alt episod investigat, intermediarul ar fi remis 1.350 de euro, bani proveniți de la un colaborator al anchetatorilor. Din dialogul consemnat în dosar reiese că persoana care a primit banii știa proveniența acestora și ar fi cerut ca suma să nu fie oferită în dolari.

Înregistrările ambientale realizate de anchetatori surprind mai multe discuții despre sume de bani și despre containerele importate, interceptările fiind folosite ca probe în dosarul instrumentat de DNA.

CULEA MIHAI: ’Trăiți! Salut, șefu’!

GUDU CHRISTIAN: Ce faci?

CULEA MIHAI: Bine! Șefu’ nu e?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…? A! Vine!

CULEA MIHAI: …[neinteligibil]… mi-a trimis …[neinteligibil]…

GUDU CHRISTIAN: Da?

CULEA MIHAI: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…?

GUDU CHRISTIAN: O.K.! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: A! Da? Hm?

GUDU CHRISTIAN: Mai târziu! …[vorbește în șoaptă]… Mai târziu! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Eu îs… eu am probațiunea de făcut!

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Mă-nțelegi? Și eu am fugit de la probațiune acuma. Și nu ș… ce fac… plec înapoi? Când să vin?

GUDU CHRISTIAN: Vii mai târziu. Fă-ți treaba tu și vii mai târziu! Vino după amiază!

CULEA MIHAI: Hm!

GUDU CHRISTIAN: Două, trei.

CULEA MIHAI: Pe la două, trei?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Am înțeles! Da. Da. Bine! Să trăiți! Pa!

GUDU CHRISTIAN: Hai! Ciao! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Poftim?

GUDU CHRISTIAN: A știut exact despre ce e vorba.

CULEA MIHAI: Deci… deci, mi-a trimis 2.200…

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Ăștia-s numai pe ianuarie.

GUDU CHRISTIAN: Îhî! Bine! Vorbim după aia!

Într-un alt moment surprins de camerele de supraveghere, anchetatorii descriu un schimb care ar fi avut loc între două persoane. Înregistrările arată cum cei doi interlocutori se apropie unul de celălalt și se poate observa cum GUDU Christian desface sacoșa și o ține desfăcută în dreptul lui CULEA Mihai.

GUDU CHRISTIAN: Cum ești? Ia o banană!

CULEA MIHAI: Stai așa puțin!

În urma acestui schimb de replici, CULEA Mihai duce mâna în partea stângă a hainei sale, se percep sunete specifice deschiderii fermoarului de la haină, apoi se poate observa mâna acestuia revenind la poziția inițială. În continuare, GUDU Christian coboară ușor mâna dreaptă spre partea dreaptă a gecii sau a pantalonilor.

GUDU CHRISTIAN: Ia!

CULEA MIHAI: Mersi!

GUDU CHRISTIAN: Ia-le… ia-le p-amândouă!

CULEA MIHAI: Mersi! Bogdaproste!

Potrivit anchetei, gesturile surprinse în înregistrare ar coincide cu momentul în care ar fi fost remisă o sumă de bani.

„În jurul orei 17:30 am ajuns din nou la sediu, la intrarea din spate, iar în momentul în care intram în clădire, GUDU CHRISTIAN cobora scările, având în mâna dreapta o sacoșă din plastic în care avea banane. Menționez că GUDU CHRISTIAN mă căutase la biroul meu cu puțin timp înainte, lucru pe care l-am aflat de la soția mea, care m-a sunat când ajunsesem în parcare. Și GUDU mi-a zis că mă căutase.

Interacțiunea cu GUDU CHRISTIAN a fost foarte scurtă, în jur de 30 de secunde, acesta spunându-mi «să-i dau ăia», cu referire la suma de 2.200 de euro și a trecut punga de plastic în mâna stânga. Am scos suma de bani din buzunarul din stânga al gecii, prevăzut cu fermoar, și, în același timp, GUDU CHRISTIAN mi-a spus «ia o banană», deschizând punga de plastic în care eu am introdus suma de 2.200 de euro.

Imediat după ce am lăsat suma de 2.200 de euro în plasă, GUDU CHRISTIAN a luat cei 2.200 de euro și i-a introdus cu mâna dreaptă în buzunarul drept al pantalonilor sau al gecii, nu-mi amintesc, moment în care am luat și eu două banane din pungă, la indicațiile lui GUDU. Imediat după ne-am despărțit, acesta a ieșit din clădire. Eu am continuat deplasarea spre biroul meu, situat la parterul clădirii.”

