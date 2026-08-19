Situație neobișnuită în Arad, unde un fenomen neobișnuit stârnește teamă printre localnici. Este vorba despre un incendiu localizat în subteran și care afectează vegetația din Parcul Natural Lunca Mureșului. Mai mulți copaci au luat foc, însă de la interior către exterior, un lucru neobișnuit și care indică prezența unui fenomen intern de ardere, precizează conducerea Regiei Naționale a Pădurilor.

„Incendiul subteran din albia râului Mureșul Mort, din Parcul Natural Lunca Mureșului, continuă să fie activ și în urma precipitațiilor din ultimele 48 de ore, ceea ce indică persistența arderii în subteran.

Situația este gestionată, la nivelul prefecturii Arad, de un grup de lucru format din specialiști ai Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, Administrației Naționale „Apele Române”, Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Gărzii Naționale de Mediu și ai altor instituții cu atribuții în domeniu” a transmis conducerea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA.

Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului propune dirijarea apei epurate de la Stația de Epurare Arad către brațul Mureșul Mort. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad încearcă să depisteze focarul, iar un laborator mobil specializat al ISU pentru investigații și evaluarea riscurilor este așteptat să sosească la fața locului.