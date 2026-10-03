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Alertă în Călărași, după ce două surori adolescente au dispărut și sunt căutate la nivel național

Alertă în Călărași, după ce două surori adolescente au dispărut și sunt căutate la nivel național
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Două surori, Florina Veronica Năstase, de 16 ani, și Ștefania Mihaela Năstase, de 14 ani, au fost date în urmărire națională, după ce mama lor le-a raportat dispariția sâmbătă, în jurul orei 10:30, în județul Călărași. Cele două adolescente nu aveau telefoanele mobile asupra lor.

IPJ Călărași a fost informat despre dispariția fetelor de către mama lor.

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După primirea sesizării, polițiștii au început procedurile de verificare și au dispus darea în urmărire a celor două adolescente.

Verificările au fost declanșate imediat după alertă și vizează identificarea locurilor în care cele două fete ar fi putut ajunge. Datele privind îmbrăcămintea purtată de adolescente au fost transmise pentru a putea fi recunoscute mai ușor de persoanele care le-ar putea observa.

Lipsa telefoanelor mobile face imposibilă localizarea lor prin metode tehnice. IPJ Călărași a cerut sprijinul populației pentru identificarea adolescentelor și a îndemnat persoanele care dețin date relevante să se adreseze poliției ori să apeleze serviciul de urgență 112.

„Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Călăraşi.

Ce semnalmente au cele două fete

Florina Veronica Năstase are 16 ani, aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 60 de kilograme, conform semnalmentelor comunicate de IPJ Călărași. Are părul negru, ochii căprui, tenul deschis și nu prezintă semne particulare. La dispariție, purta hanorac negru, pantaloni negri și papuci albaștri.

Semnalmentele fizice și vestimentația anunțate de poliție pot ajuta la diferențierea Florinei de sora sa. Autoritățile au precizat că datele referitoare la înălțime și greutate sunt orientative, fiind incluse în informațiile făcute publice pentru sprijinirea căutărilor.

Sora ei, Ștefania Mihaela Năstase, are 14 ani, aproximativ 1,50 metri înălțime și circa 50 de kilograme. Potrivit poliției, adolescenta are păr șaten, ochi căprui, ten deschis și nu are semne particulare. Vestimentația indicată la momentul dispariției era formată dintr-o bluză gri, pantaloni negri și papuci albaștri.

Descrierea vestimentației indică faptul că ambele surori purtau pantaloni negri și papuci albaștri, însă hainele de la partea superioară erau diferite: Florina avea un hanorac negru, iar Ștefania purta o bluză gri.

IPJ Călărași a precizat că orice informație care poate contribui la găsirea celor două surori trebuie transmisă imediat autorităților, prin cea mai apropiată unitate de poliție sau la numărul 112.

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