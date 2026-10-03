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Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor

Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor
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Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, în vârstă de 29 de ani, a avut un gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Fostul concurent al emisiunii „Desafio: Aventura” de la Pro TV a stârnit reacții pe rețelele sociale după concertul de vineri, 2 octombrie, după ce a fost filmat într-un moment neobișnuit.

În imaginile distribuite online, trapperul Ian pare să urineze la marginea scenei, în timpul concertului de la Arenele Romane din București. Momentul a fost surprins din mai multe unghiuri și a atras rapid atenția pe rețelele sociale, arată Cancan. Artistul nu a oferit, până acum, o explicație publică pentru gestul său. Imaginile pot fi privite în galeria foto a acestui articol.

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Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor

Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor

Imaginile cu trapperul Ian au ajuns rapid pe rețelele de socializare, în special pe platforma TikTok, acolo unde zeci de utilizatori fie au făcut haz de necaz, fie au criticat gestul sau s-au arătat uluiți de situație.

Ian și Azteca au dat startul turneului național prin concertul susținut vineri, 2 octombrie, la Arenele Romane din București. Cei doi urmează să concerteze și la Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Dispută între Ian și Mihai Trăistariu

Nu este prima oară când trapperul Ian ajunge în atenția publicului în urma unor situații sau dialoguri controversate. De altfel, la începutul lunii iunie, a pornit o dispută între trapper și Mihai Trăistariu. Disputa dintre cei doi artiști a pornit de la declarațiile lui Mihai Trăistariu, făcute în cadrul unui podcast. Artistul a spus că, după participarea la Eurovision, a devenit foarte căutat pentru colaborări. Trăistariu a dezvăluit că printre artiștii care i-au scris s-a numărat și Ian. Declarațiile, pe de altă parte, nu l-au încântat pe Ian. Trapperul susține că situația a fost invers și că, de fapt, Mihai Trăistariu ar fi fost cel care l-a contactat pentru piesă.

Atunci, Ian a publicat o captură foto din conversația cu Mihai Trăistariu, pentru a-și susține versiunea. Din mesajele prezentate, Trăistariu pare să fi inițiat discuția și i-ar fi trimis lui Ian o fotografie făcută în duș. Trapperul a fost surprins de imagine, iar Trăistariu a spus că fotografia fusese trimisă tuturor persoanelor din lista sa de prieteni.

Sursă foto: Instagram, Cancan, captură video Youtube – Desafio: Aventura

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