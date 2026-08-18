Prima pagină » Știri politice » Sindicaliștii îi cer explicații lui Buzoianu pentru reorganizarea Romsilva. Noul proiect al ministrei Mediului ar putea duce la concedieri

Sindicaliștii îi cer explicații lui Buzoianu pentru reorganizarea Romsilva. Noul proiect al ministrei Mediului ar putea duce la concedieri

Ruxandra Radulescu
Sindicaliștii îi cer explicații lui Buzoianu pentru reorganizarea Romsilva. Noul proiect al ministrei Mediului ar putea duce la concedieri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA a solicitat Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de Ordin care stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subunităţilor Romsilva. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a stabilit modul de calculare a cifrei de afaceri şi profitul ocoalelor silvice. Totodată, angajații atrag atenția că o reorganizare deficitară a Romsilva poate duce la tăieri de personal, în contextul în care compania se confruntă deja cu un deficit de angajați.

Sindicaliștii din silvicultură anunță, într-un comunicat de presă, că au transmis Ministerului Mediului, la data de 14 august, mai multe observaţii şi propuneri la proiectul de metodologie aflat în consultare publică.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sindicaliştii afirmă că o evaluare greşită a schemei de personal înseamnă, în final, reducerea unor posturi şi concedieri de salariaţi, iar acest lucru este „inacceptabil”, în contextul în care Romsilva are deja un deficit semnificativ de personal din cauza ordonanţei  care a blocat angajările.

Angajații din silvicultură avertizează: „Reorganizarea va conduce la concedieri”

Mai mult, HG 123/2026 privind reorganizarea Romsilva prevede că angajaţii regiei vor fi preluaţi în noile structuri înfiinţate, adaugă sursa citată.

Federaţia Silva solicită, de asemenea, modificarea mai multor prevederi privind dimensionarea numărului de posturi. De exemplu, pentru secţiile mixte, care combină exploatarea forestieră cu întreţinerea drumurilor şi căilor ferate forestiere, cele şapte posturi prevăzute în proiect sunt insuficiente în raport cu complexitatea activităţii.

„E nevoie de un minim de nouă salariaţi pentru buna desfăşurare a activităţii, similar cu secţiile specializate pentru exploatări forestiere”, afirmă sursa citată.

Aceeaşi sursă consideră că trebuie găsite soluţii pentru menţinerea posturilor de execuţie în cazul şefilor ocoalelor silvice, care şi-au suspendat contractul de muncă pentru a trece pe contract de mandat, în baza OUG nr. 63/2025, prin care s-a modificat Codul silvic.

„În caz contrar, reorganizarea va conduce inevitabil la concedieri”, avertizează sindicaliştii.

„Reorganizarea trebuie să însemne eficientizare, nu reducerea personalului”

O altă propunere importantă este ca numărul de angajaţi să poată fi suplimentat atunci când activitatea unui ocol depăşeşte semnificativ pragurile stabilite prin metodologie.

Federaţia atrage atenţia şi asupra personalului necesar în crescătorii de vânat, păstrăvării, pepiniere, secţii de exploatare şi depozite de material lemnos, apreciind că în toate aceste cazuri numărul de angajaţi trebuie să ţină cont de activitatea efectivă şi de condiţiile din teren.

„Reorganizarea trebuie să însemne eficientizare, nu reducerea personalului prin aplicarea mecanică a unor formule de calcul matematic. Aplicarea rigidă a unor praguri poate produce situaţii în care subunităţi cu activitate complexă să fie încadrate într-o categorie inferioară, iar personalul să fie redus fără ca volumul real de muncă şi responsabilităţile să se diminueze”, menţionează aceeaşi sursă.

„Se poate ajunge la o schemă de personal subdimensionată faţă de cea necesară”

Una dintre problemele semnalate priveşte modul în care vor fi calculate cifra de afaceri şi profitul ocoalelor silvice. Federaţia propune ca aceste date să fie analizate ca medii ale ultimelor două exerciţii financiare relevante. Aceștia susțin că rezultatele unui ocol pot fi influenţate de factori care nu depind de angajaţi.

„Să luăm exemplul Ocolului Silvic Gurahonţ” din Arad, unde amenajamentul silvic a fost aprobat abia în octombrie 2025. Acest lucru a afectat rezultatele economice ale anului respectiv. Dacă astfel de situaţii sunt folosite pentru stabilirea gradului ocolului, se poate ajunge la o schemă de personal subdimensionată faţă de cea necesară în realitate pentru administrarea corespunzătoare a pădurilor”, explică reprezentanţii federaţiei.

În documentul cu observaţii, Federaţia a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor „să analizeze propunerile specialiştilor din sector şi să le includă în forma finală a actului normativ”, considerând că o reorganizare „corectă” trebuie „să ţină cont de volumul real de muncă, de specificul fiecărui ocol şi de responsabilităţile angajaţilor”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
CONTROVERSĂ Buzoianu dă vină pe CCR pentru „amendamentul Fritz” și anularea alegerilor din 2024. Revoltată că raportul promis de Nicușor nu a fost publicat
20:45
Buzoianu dă vină pe CCR pentru „amendamentul Fritz” și anularea alegerilor din 2024. Revoltată că raportul promis de Nicușor nu a fost publicat
ENERGIE Bolojan anunţă lansarea schemei de 150 milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei. Cine poate obține finanțare
19:37
Bolojan anunţă lansarea schemei de 150 milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei. Cine poate obține finanțare
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță un program de 400 de milioane de lei pentru prosumatorii care vor să stocheze energia în baterii
18:12
Diana Buzoianu anunță un program de 400 de milioane de lei pentru prosumatorii care vor să stocheze energia în baterii
SCANDALOS Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
18:00
Încă un Fake News de la USR, după decizia CCR: Fritz ar avea în spate “sute de mii” de voturi ale timișorenilor. De fapt, sunt câteva zeci de mii. Gândul prezintă cifrele oficiale de la BEC care probează minciuna
FLASH NEWS Vicepreședintele Parlamentului European cere ca România să fie mai implicată în negocierea fondurilor din PNRR și să evite „greșelile” din trecut
17:51
Vicepreședintele Parlamentului European cere ca România să fie mai implicată în negocierea fondurilor din PNRR și să evite „greșelile” din trecut
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe