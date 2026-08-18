Sindicaliștii îi cer explicații lui Buzoianu pentru reorganizarea Romsilva. Noul proiect al ministrei Mediului ar putea duce la concedieri

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA a solicitat Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de Ordin care stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subunităţilor Romsilva. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a stabilit modul de calculare a cifrei de afaceri şi profitul ocoalelor silvice. Totodată, angajații atrag atenția că o reorganizare deficitară a Romsilva poate duce la tăieri de personal, în contextul în care compania se confruntă deja cu un deficit de angajați.

Sindicaliștii din silvicultură anunță, într-un comunicat de presă, că au transmis Ministerului Mediului, la data de 14 august, mai multe observaţii şi propuneri la proiectul de metodologie aflat în consultare publică.

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Sindicaliştii afirmă că o evaluare greşită a schemei de personal înseamnă, în final, reducerea unor posturi şi concedieri de salariaţi, iar acest lucru este „inacceptabil”, în contextul în care Romsilva are deja un deficit semnificativ de personal din cauza ordonanţei care a blocat angajările.

Angajații din silvicultură avertizează: „Reorganizarea va conduce la concedieri”

Mai mult, HG 123/2026 privind reorganizarea Romsilva prevede că angajaţii regiei vor fi preluaţi în noile structuri înfiinţate, adaugă sursa citată.

Federaţia Silva solicită, de asemenea, modificarea mai multor prevederi privind dimensionarea numărului de posturi. De exemplu, pentru secţiile mixte, care combină exploatarea forestieră cu întreţinerea drumurilor şi căilor ferate forestiere, cele şapte posturi prevăzute în proiect sunt insuficiente în raport cu complexitatea activităţii.

„E nevoie de un minim de nouă salariaţi pentru buna desfăşurare a activităţii, similar cu secţiile specializate pentru exploatări forestiere”, afirmă sursa citată.

Aceeaşi sursă consideră că trebuie găsite soluţii pentru menţinerea posturilor de execuţie în cazul şefilor ocoalelor silvice, care şi-au suspendat contractul de muncă pentru a trece pe contract de mandat, în baza OUG nr. 63/2025, prin care s-a modificat Codul silvic.

„În caz contrar, reorganizarea va conduce inevitabil la concedieri”, avertizează sindicaliştii.

„Reorganizarea trebuie să însemne eficientizare, nu reducerea personalului”

O altă propunere importantă este ca numărul de angajaţi să poată fi suplimentat atunci când activitatea unui ocol depăşeşte semnificativ pragurile stabilite prin metodologie.

Federaţia atrage atenţia şi asupra personalului necesar în crescătorii de vânat, păstrăvării, pepiniere, secţii de exploatare şi depozite de material lemnos, apreciind că în toate aceste cazuri numărul de angajaţi trebuie să ţină cont de activitatea efectivă şi de condiţiile din teren.

„Reorganizarea trebuie să însemne eficientizare, nu reducerea personalului prin aplicarea mecanică a unor formule de calcul matematic. Aplicarea rigidă a unor praguri poate produce situaţii în care subunităţi cu activitate complexă să fie încadrate într-o categorie inferioară, iar personalul să fie redus fără ca volumul real de muncă şi responsabilităţile să se diminueze”, menţionează aceeaşi sursă.

„Se poate ajunge la o schemă de personal subdimensionată faţă de cea necesară”

Una dintre problemele semnalate priveşte modul în care vor fi calculate cifra de afaceri şi profitul ocoalelor silvice. Federaţia propune ca aceste date să fie analizate ca medii ale ultimelor două exerciţii financiare relevante. Aceștia susțin că rezultatele unui ocol pot fi influenţate de factori care nu depind de angajaţi.

„Să luăm exemplul Ocolului Silvic Gurahonţ” din Arad, unde amenajamentul silvic a fost aprobat abia în octombrie 2025. Acest lucru a afectat rezultatele economice ale anului respectiv. Dacă astfel de situaţii sunt folosite pentru stabilirea gradului ocolului, se poate ajunge la o schemă de personal subdimensionată faţă de cea necesară în realitate pentru administrarea corespunzătoare a pădurilor”, explică reprezentanţii federaţiei.

În documentul cu observaţii, Federaţia a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor „să analizeze propunerile specialiştilor din sector şi să le includă în forma finală a actului normativ”, considerând că o reorganizare „corectă” trebuie „să ţină cont de volumul real de muncă, de specificul fiecărui ocol şi de responsabilităţile angajaţilor”.