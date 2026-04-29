Mini-vacanță cu mini prețuri la benzina premium de la Rompetrol

Românii care plănuiesc să călătorească cu mașina de 1 Mai au un motiv în plus de bucurie, Rompetrol a ieftinit benzina la stațiile sale de distribuție. Acest tip de combustibil este, acum, mai ieftin decât benzina standard din toate stațiile din România, transmite Economica.

Miercuri dimineață, 28 aprilie, la stațiile Rompetrol, prețul benzinei premium este de 8,21 lei pe litru, la sortimentul EfixS 98, adică benzină superioară cu cifră octanică 98. Și benzina standard costa astăzi mai puțin, mai exact 8,98 lei litrul, după cum se poate vedea în imaginile de mai jos.

Această scădere a prețului este foarte oportună pentru cei care plănuiesc să se deplaseze la mare sau la munte cu mașina personală.

Cum a fost posibilă scăderea prețului la carburanți, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Rompetrol a ieftinit prima dată benzina premium în 25 aprilie, cu 40 de bani pe litru, iar miercuri a mai operat o reducere de 50 de bani pe litru, potrivit Economica.

Explicația este legată de faptul că sortimentele de combustibili premium se vând mai greu în această perioadă marcată de scumpirile din benzinării, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, care a afectat aprovizionarea globală și a crescut masiv cotațiille la petrol și carburanți.

Carburanții premium sunt semnificativ mai scumpi decât cei standard, astfel încât clienții se orientează mai mult către cei standard, iar cei premium rămân nevânduți, mai scrie Economica.

Măsuri pe piața românească, în contextul crizei de carburanți

Benzina este considerată un produs excedentar pe piața din România. Rafinăriile din România produc mai multă benzină decât se consumă, dar mai puțină motorină decât necesarul pieței. În condiții normale, țara noastră este exportator de benzină, însă, în contextul măsurilor de criză, exporturile pot fi făcute doar cu acordul Ministerului Energiei.