Șeful Consiliului Concurenței dă de pământ cu strategia lui Bolojan de reducere a accizei la carburanți. Chirițoiu: „Slăbiciune a administrației”

Șeful Consiliului Concurenței a dat de pământ cu strategia premierului Ilie Bolojan de reducere a accizei la carburanți. Bogdan Chirițoiu susține că măsura este una sub-optimală, iar acesta e stilul nostru de care nu reușim să ne dezbărăm.

Concret, el arată că este greșit să încerci să-i ajuți pe toți – și pe cei mai înstăriți și pe cei mai puțin înstăriți.

Chirițoiu: „Acesta e stilul de care nu reușim să ne dezbărăm”

Prezent, luni, 27 aprilie, la cea de-a opta ediție a Forumului Energiei, Bogdan Chirițoiu a explicat în ce situație ne aflăm:

„Să fim sinceri, în zona asta a combustibililor, suntem dependenți de evenimente care nu sunt sub controlul nostru. Ăsta este un lucru care poate fi greu de înțeles. Deci, ne adaptăm la evenimentele astea care sunt externe și evident că evoluțiile pe piața internațională sunt determinate de actuala criză din Golful Persic. Cât timp prețurile sunt mari, prețurile materiei prime sunt mari și prețurile produselor derivate o să fie mari”.

Mai departe, el a arătat ce este de făcut: „Ce putem noi face este să ne adaptăm și unde cred eu că a făcut foarte bine Guvernul este că a ajutat prioritar transportatorii. Ei sunt foarte dependenți de costurile acestea și de costul combustibilului. Dacă crește costul de transport, se duce în toată economia”.

Reducerea accizei, „sub-optimală”

În opinia șefului Consiliului Concurenței, „măsura de reducere a accizei este una sub-optimală”. Iată ce a remarcat Chirițoiu: „Acesta e stilul nostru, de care nu reușim să ne dezbărăm – încercăm să-i ajutăm pe toți, și pe ăia mai înstăriți, și pe ăia mai puțin înstăriți. Sunt, evident, oameni pentru care creșterea prețului benzinei sau al motorinei e foarte importantă. Dacă ți-a crescut cu 100 de lei un plin, contează. În mod evident, sunt oameni din București pentru care 100 de lei la un plin chiar n-are nicio importanță. Când ai mașini de zeci de mii de euro, sincer, că mai plătești 20 de euro în plus la un plin, pentru foarte mulți, n-are absolut nicio valoare. N-are nicio importanță! Faptul că noi nu reușim să diferențiem între cei pentru care contează și care trebuie să fie ajutați și cei care se pot descurca este, cred, o slăbiciune a administrației noastre, din care nu ieșim”.

Se ieftinesc gazele?

În ceea ce privește gazele, șeful „Concurenței” a ținut să lămurească lucrurile. Chiar și după ce va începe producția în proiectul Neptun Deep, prețurile nu vor scădea, asigură Bogdan Chirițoiu.

„În general, gazele astea au un preț de piață. Deci, simplul fapt că ele vin din Marea Neagră nu o să facă automat, cel puțin, ca gazele în România să fie mai ieftine decât în altă parte. Și avem un exemplu foarte bun. Ce vedem în criza asta, SUA, nu? SUA, care se vaită de creșterea prețului la benzină, deși SUA e un exportator de combustibili. Dar, simplul fapt că America are petrol sau are gaze nu înseamnă că petrolul și gazele alea vor fi mai ieftine decât în țările care nu au petrol și gaze. Deci, prețurile dacă cresc, cresc peste tot.

La fel și cu gazul nostru din Marea Neagră – nu o să fie mai ieftin pentru români. Avantajul va fi că, dacă-l avem noi, nu mai trebuie să-l cumpărăm. Deci, nu mai ies bani din țară, ne ajută pe zona de deficit comercial. Vor veni niște venituri la buget, ne ajută pentru deficitul bugetar”, a explicat Chirițoiu.

