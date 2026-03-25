Moment inedit la Casa Albă. Melania Trump și-a făcut apariția la summit alături de un robot umanoid: „Este primul oaspete umanoid la Casa Albă

Ruxandra Radulescu

Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, și-a făcut apariția alături de un robot umanoid, în fața invitaților de la Casa Albă, în cea de-a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”. Momentul i-a luat prin surprindere pe cei prezenți, mai ales când robotul a ținut un mic discurs, în care s-a prezentat și a urat „bun-venit” în mai multe limbi.

Melania Trump a mai marcat o premieră în istoria Statelor Unite, la masa rotundă, din cadrul summitului dedicat educației copiilor în era digitală și a inteligenței artificiale. Prima Doamnă a SUA și-a făcut intrarea în sala de evenimente de la Casa Albă, însoțită de un robot umanoid.

Aceasta a declarat, mai apoi, că este pentru prima dată când o soție de președinte are ca invitat special un robot în emblematica clădire de la Washington.

„Bun venit la Casa Albă. Vă mulțumesc că mi v-ați alăturat în a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”, s-a adresat melania oaspeților. „Este primul meu oaspete umanoid de fabricație americană la Casa Albă”, a continuat soția lui Trump.

Robotul i-a susprins și mai mult pe invitați, atunci când a pășit în mijlocul sălii și a susținut un discurs. Umanoidul, construit pe bază de Inteligență Artificială, a început să gesticuleze și să imite mișcările unei persoane reale, în timp ce se adresa celor prezenți.

Robotul este fabricat de compania americană Figure AI, iar modelul se numește Figure 03. Potrivit site-lui companiei, robotul cântăreșe 68 de kilograme și are o înălțime de 1,72 m. Umanoidul poate atinge o viteză de 1,2 metri pe secundă, iar durata de viață a bateriei este de 5 ore.

Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: "Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală"
Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…"
Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică

