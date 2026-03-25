Moment inedit la Casa Albă. Melania Trump și-a făcut apariția la summit alături de un robot umanoid: „Este primul oaspete umanoid la Casa Albă

Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, și-a făcut apariția alături de un robot umanoid, în fața invitaților de la Casa Albă, în cea de-a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”. Momentul i-a luat prin surprindere pe cei prezenți, mai ales când robotul a ținut un mic discurs, în care s-a prezentat și a urat „bun-venit” în mai multe limbi.

Melania Trump a mai marcat o premieră în istoria Statelor Unite, la masa rotundă, din cadrul summitului dedicat educației copiilor în era digitală și a inteligenței artificiale. Prima Doamnă a SUA și-a făcut intrarea în sala de evenimente de la Casa Albă, însoțită de un robot umanoid.

Aceasta a declarat, mai apoi, că este pentru prima dată când o soție de președinte are ca invitat special un robot în emblematica clădire de la Washington.

„Bun venit la Casa Albă. Vă mulțumesc că mi v-ați alăturat în a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”, s-a adresat melania oaspeților. „Este primul meu oaspete umanoid de fabricație americană la Casa Albă”, a continuat soția lui Trump.

Robotul i-a susprins și mai mult pe invitați, atunci când a pășit în mijlocul sălii și a susținut un discurs. Umanoidul, construit pe bază de Inteligență Artificială, a început să gesticuleze și să imite mișcările unei persoane reale, în timp ce se adresa celor prezenți.

Robotul este fabricat de compania americană Figure AI, iar modelul se numește Figure 03. Potrivit site-lui companiei, robotul cântăreșe 68 de kilograme și are o înălțime de 1,72 m. Umanoidul poate atinge o viteză de 1,2 metri pe secundă, iar durata de viață a bateriei este de 5 ore.