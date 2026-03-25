Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Mirabela Grădinaru și alte câteva zeci de Prime Doamne și soții de premieri au ajuns la Casa Albă
🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Mirabela Grădinaru și alte câteva zeci de Prime Doamne și soții de premieri au ajuns la Casa Albă

17:50

UPDATE. Melania Trump propune un profesor android pe nume Platon.

„Imaginați-vă un educator umanoid pe nume Platon. Accesul la studiile clasice este acum instantaneu. Literatură, știință, artă, filosofie, matematică și istorie. Întregul corpus de informații al umanității este disponibil din confortul casei dumneavoastră. Platon vă va oferi o experiență personalizată, adaptat nevoilor fiecărui elev. Platon este întotdeauna răbdător și mereu disponibil. În mod firesc, copiii noștri vor dezvolta abilități solide de gândire critică și raționament independent. Platon, bazat pe inteligență artificială, va stimula abilitățile analitice și de rezolvare a problemelor și se va adapta în timp real la ritmul elevului, la cunoștințele sale anterioare, și chiar starea emoțională.“, a transmis Melania Trump.

17:48

UPDATE. Prima Domană a Poloniei, Marta Nawrocka, așezată la masa Melaniei Trump

17:34

UPDATE. Melania Trump anunță primul invitat umanoid la Casa Albă

„Bine ați venit la Casa Albă. Ați întâlnit și primul invitat umanoid de la Casa Albă. Este o onoare pentru mine să primesc un grup atât de impresionant. Fiecare dintre voi ați venit de pe întreg mapamondul pentru a lua parte la această coaliție. Se pare că expoziția de tehnologie de la Departamentul de Stat, de ieri, vi s-a părut interesantă.“, a transmis Prima Doamnă.

17:29

UPDATE. Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, așezată la loc de cinste lângă Melania Trump

17:22

UPDATE. Robotul umanoid a anunțat, folosind o voce de femeie, că a fost construit în Statele Unite și le-a urat bunvenit primelor doamne în mai multe limbi

17:17

UPDATE. Melania Trump apare în fața invitatelor ei alături de un robot umanoid

Miercuri, 25 martie, partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, soția președintelui Zelenski, Olena Zelenska și alte câteva zeci de prime doamne și neveste de premieri sunt așteptate la Casa Albă, de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melaniei Trump.

Summitul coaliţiei globale dedicate educaţiei copiilor în era digitală intră în a doua și ultima zi.

Potrivit informațiilor oferite anterior de Casa Albă, summit-ul cuprinde două evenimente destinate invitaților: o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA în prima zi (24 martie), urmată de o masă rotundă cu soțiile președinților la Casa Albă în a doua zi (25 martie).

După ce ieri a fost absentă de la evenimetul de la Departamentul de Stat, astăzi Brigitte Macron va ține un discurs pe tema educației și sănătății emoționale a copiilor în era digitală.

