Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, la summitul Melaniei Trump. „În plin război, Ucraina a înființat un Centrul de Excelență în IA”

Ruxandra Radulescu

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a susținut un discurs marți, 24 martie, în prima zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”, organizat de Melania Trump. Soția lui Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina dispune de mai multe sisteme digitale integrate la nivel național care a permis principalelor instituții să funcționeze chiar și pe timp de război. Ucraina a înființat, în plin conflict cu Rusia, un Centru de Excelență pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale, a mai precizat soția lui Zelenski.

Olena Zelenska a vorbit la summitul Melaniei Trump de la Washington despre realizările Ucrainei în domeniul digital și al Inteligenței Artificiale. În mod surprinzător, deși țara se află de cinci ani într-un război dur cu Rusia, a reușit să creeze noi tehnologii care ușurează traiul cetățenilor.

Ucraina a realizat încă din 2019 o aplicație ce permite oricărui cetățean să acceseze servicii publice esențiale, chiar și în timpul unui conflict armat.

„Astăzi, lumea devine din ce în ce mai instabilă, iar în aceste condiții, fiecare țară caută răspunsul la întrebarea cum să mențină reziliența, continuând în același timp să se dezvolte. Iar Ucraina are deja acest răspuns. Nu ar fi o exagerare să spunem că, pe lângă rezistența poporului nostru, tocmai sistemele digitale ajută Ucraina să rămână un stat funcțional chiar și în timpul unui război.

Din 2019, dezvoltăm o aplicație pe smartphone prin care serviciile publice cheie devin accesibile oriunde, cu ajutorul unei interfațe digitală simplă. Acest lucru se realizează prin DIA, nu doar o aplicație, ci o interacțiune rapidă și clară dintre stat și popor’, a declarat Olena Zelenska.

Platforme educative complexe dezvoltate în plin război

Un alt aspect important punctat de soția lui Volodimir Zelenski este dezvoltarea unei platforme educaționale pentru copii (DIA Education) prin care copiii și tinerii pot beneficia de o mulțime de cursuri, ce-i pregătește pentru un viitor loc de muncă.

„Niciun copil și niciun adult nu ar trebui să piardă accesul la educație, indiferent de circumstanțe. De aceea, construim un ecosistem educațional digital cuprinzător, DIA Education.  Platforma oferă sute de produse educaționale, cursuri video scurte, stimulatoare de locuri de muncă în viața reală, module interactive și programe de certificare”, a mai precizat Prima Doamnă a Ucrainei.

Statul ucreainean a pus deja în funcțiune un sistem digital educativ, denumit MRIA, adresat elevilor, părinților și profesorilor. Olena Zelenska a anunțat că aproximativ 3000 de elevi au acces la această platformă educativă, iar anul acesta proiectul va ajunge în 7000 de centre de învățământ.

„La inițiativa președintelui Ucrainei, a fost lansat MRIA, un ecosistem educațional digital unificat pentru elevi, părinți și educatori. MRIA reunește toate elementele cheie ale procesului de învățare, de la materiale educaționale și orare până la comunicare și evaluare. Aproape 3.000 de elevi din toate regiunile Ucrainei sunt deja conectați la MRIA.

În acest an, planificăm să conectăm aproximativ 7.000 de instituții de învățământ și să creștem numărul de utilizatori la 1,5 milioane. În 2026, proiectul pilot al grădiniței MRIA va începe în șase regiuni ale Ucrainei”, a precizat Olena Zelenska.

Ucraina a înființat un centru național pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale

În mod impresionant, Ucraina a reușit să înființeze un centru național pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale în 2025, deși se află într-un război sângeros cu Rusia, de aproximativ cinci ani.

„În 2025, Ucraina a lansat un centru național pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, Centrul de Excelență Win-Win AI, care lucrează la integrarea IA în sectoare cheie ale statului, inclusiv în educație”, a mai adăugat Olena Zelenska.

