Noi informații despre summitul Melaniei Trump la care participă și partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Cine participă și ce se întâmplă în cele două zile

Nume importante se prefigurează printre invitatele Primei Doamne a SUA la summitul de la Washington, organizat în perioada 24-25 martie, iar Gândul vă aduce cele mai noi informații. Evenimentul se deschide cu o sesiune de lucru, urmată de o masă rotundă, unde Melania Trump va susține un discurs. Este posibil ca și Mirabela Grădinaru să ia cuvântul în cadrul reuniunii.

Summitul coaliţiei globale dedicate educaţiei copiilor în era digitală, organizat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, se desfășoară pe parcursul a două zile, și se anunță a fi o oportunitate diplomatică importantă pentru cele 45 de state participante.

Brigitte Macron și Prima Doamnă a Poloniei, prezente la eveniment

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, soția președintelui Emmanuel Macron, va călători Washington pentru a fi prezentă la evenimenul coaliției globale „Pregătind viitorul împreună”. Aceasta va ține un discurs pe tema educației și sănătății emoționale a copiilor în era digitală, potrivit La Tribune. Soția președintelui francez este doar una dintre personalitățile care vor lua cuvântul în cadrul reuniunii.

Concubina lui Nicușor Dan va fi, de asemenea, prezentă, printre celelalte soții de președinți și este posibil să susțină și ea un discurs.

Marta Nawrocka, soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, va participa la summitul „Pregătind viitorul împreună”. Prima Doamnă a Poloniei va merge apoi la masa rotundă găzduită de Melania Trump, unde va lua parte la discuții despre proiecte educative pentru copii în contextul evoluției digitale, transmite presa poloneză.

Soția lui premierului Netanyahu, invitată de Melania Trump la Casa Albă

O prezență importantă la reuniunea globală organizată de Melania Trump este Sara Netanyahu, soția controversatului premier israelian Benjamin Netanyahu. Soția prim-ministrului se va deplasa la Washington pentru eveniment. Deși Sara Netanyahu nu este prima doamnă a Israelului, ea este denumită astfel în comunicatele premierului, de aceea Casa Albă a ales să o invite.

Care este programul summit-ului coaliției „Pregătin viitorul împreună”

Evenimentul include o sesiune de lucru, desfășurată la Departamentul de Stat al SUA, pe 24 martie, în cadrul căreia Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va susține un discurs în fața soțiilor președinților și a liderilor din domeniul tehnologiei.

Ziua următoare, pe 25 martie, soțiile liderilor sunt așteptate la o masă rotundă, la Casa Albă, pentru discuții despre susținerea și dezvoltarea copiilor în era digitală.

Melania Trump a anunțat summit-ul „Pregătind Viitorul Împreună” în luna septembrie a anului trecut, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite. Regina Rania a Iordaniei și Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, au fost prezente atunci la recepția din New York, și este de așteptat să participe și la acest eveniment.

Summit-ul are drept scop trasarea unor inițiative și încurajarea cooperării internaționale pentru proiectele viitoare ale Coaliției, menite să ajute copiii să se dezvolte în era digitală, menționează comunicatul oficial al Casei Albe.

