Mirabela Grădinaru a participat la prima sesiune a summitului Melaniei Trump din SUA. Cu ce propuneri a venit partenera președintelui Nicușor Dan

Delegația Administrației Prezidențiale condusă de Mirabela Grădinaru a participat la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”, desfășurat la Washington, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Evenimentul a reunit lideri internaționali și specialiști în tehnologie pentru a stabili reguli noi în utilizarea Inteligenței Artificiale de către copii. În această primă sesiune, partenera președintelui Nicușor Dan a propus patru direcții de acțiune pentru modernizarea școlilor, cu accent pe siguranța online și pe instruirea profesorilor.

Mirabela Grădinaru a susținut necesitatea unor platforme de învățare sigure, unde AI-ul să ajute elevii fără să le pună în pericol datele. Planul prezentat urmărește ca manualele și metodele de predare să includă noile instrumente digitale.

Pe lângă ședințele oficiale, Mirabela Grădinaru a discutat cu oficialii americani despre extinderea programelor de schimburi școlare, precum FLEX. O întâlnire importantă a avut loc și la Universitatea Georgetown, unde specialiști români din diaspora își oferă ajutorul pentru a crea aplicații de socializare mai puțin nocive.

