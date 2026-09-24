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Întâlnire de ultim moment între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA la New York. Pe agendă se află armistițiul energetic

Întâlnire de ultim moment între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA la New York. Pe agendă se află armistițiul energetic
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În timpul discuțiilor bilaterale dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump, potrivit unor surse apropiate cercurilor diplomatice, s-a căzut de comun acord asupra organizării unei întâlniri între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei în cursul zilei de joi, relatează ZN.UA.

La întâlnirea trilaterală ar putea participa șeful biroului președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, șeful SVR Rustem Umerov, trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, dar și trimisul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, care s-a deplasat în Statele Unite.

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Principalul punct al discuției de pe agendă va fi armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, dar și discuții conexe despre cum interpretează fiecare parte acest armistițiu și cum urmează să fie monitorizat. Potrivit sursei, partea rusă va insista ca armistițiul energetic să abordeze atât problemele liberei navigații, cât și flota „din umbră” care exportă petrol rusesc.

Kirill Dmitriev și Steve Witkoff

Condiția impusă de Moscova privind libertatea navigației va fi benefică și pentru Ucraina, întrucât aceasta poate să își exporte recoltele de anul acesta de grâu, porumb și floarea-soarelui. În ceea ce privește opțiunile pentru încheierea războiului, se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping să influențeze elaborarea foilor de parcurs relevante.

Trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, are programate discuții în Statele Unite anunțate anterior cu Witkoff și Kushner. Administrația de la Washington promovează trei pași rapizi pentru dezescaladare: un armistițiu în domeniul energetic, deblocarea exporturilor de cereale la Marea Neagră și reluarea dialogului diplomatic. Pentru Washington, prioritatea majoră o reprezintă oprirea atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor din Rusia, care au destabilizat prețurile globale ale combustibililor.

Volodimir Zelenski a relatat anterior că, după întâlnirea sa cu Donald Trump, a avut loc și o întâlnire între negociatorii ucraineni și cei americani. După aceasta, Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să îi contacteze pe ruși pentru a discuta posibile formate.

Înainte de a se întâlni cu Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin dorește să pună capăt acestui război. De asemenea, secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat că războiul nu este în interesul niciuneia dintre părți. Potrivit lui Rubio, războiul din Ucraina se va încheia în cele din urmă cu un acord la care se ajunge prin negocieri, mai degrabă decât cu o victorie militară a uneia dintre părți.

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