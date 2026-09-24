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Ce părere are ministrul Afacerilor Interne despre planurile lui Siegfried Mureșan. Cătălin Predoiu critică Poliția Locală: „Cu mult sub standarde”

Ce părere are ministrul Afacerilor Interne despre planurile lui Siegfried Mureșan. Cătălin Predoiu critică Poliția Locală: „Cu mult sub standarde”
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Ministrul Afacerilor Interne din partea PNL, Cătălin Predoiu, a reacționat cu privire la propunerile premierului desemnat, Siegfried Mureșan, legate de înființarea unei singure „Poliții Naționale”, dar și cu privire la Ghișeul Unic pentru permise, înmatriculări și alte servicii.

„Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD”, a declarat Predoiu, potrivit Mediafax.

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Ministrul a vorbit și despre propunerile lui Mureșan. Acesta a afirmat că sigura poliție cu competență generală este Poliția Română.

„Am luat act de ideea domnului prim-ministru desemnat Mureșan de a înființa «o singură poliție națională». Aceasta este situația și în prezent: avem o singură poliție cu competență națională generală, Poliția Română. Separat, există și polițiile locale, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale.

Interpretez, așadar, declarația domnului prim-ministru desemnat Mureșan în sensul desființării polițiilor locale și al integrării lor instituționale în Poliția Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară, de orice culoare politică. Și îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere”, a declarat Predoiu.

Predoiu, critici la adresa Polițiilor Locale

Predoiu a mai precizat că Polițiile Locale sunt „cu mult sub standardele” Poliției Naționale, „deși sunt cu mult mai bine plătite”.

Cu toate acestea, propunerea lui Sigfried Mureșan se referă la o Poliție Națională formată din comasarea Poliției de Frontieră, a structurii operative a Inspectoratului pentru Imigrări, dar și a Poliției Române, iar planul oferă roluri specifice redefinite pentru Poliție și Jandarmerie.

Acesta a vorbit și despre propunerea legată de ideea unui „ghișeu unic” privind pașapoartele, permisele și cărțile de identitate.

Predoiu: HUB-ul MAI are 1,49 milioane de conturi

Predoiu a precizat că în cadrul MAI deja există un HUB Digital, conceput ca punct unic de acces la serviciile publice.

„Înrolarea în HUB-ul digital MAI permite cetățeanului, dintr-un singur cont, să acceseze o serie de servicii fără a mai merge la ghișeu: să obțină online certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală sau documente privind domiciliul și reședința, să consulte istoricul sancțiunilor rutiere, punctele de penalizare și statutul permisului, să solicite permisul de conducere internațional, precum și să acceseze serviciile de programare și verificare a stadiului cererilor pentru pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere și înmatriculări”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit lui Predoiu, HUB-ul MAI are 1,49 milioane de conturi și a înregistrat 63,6 milioane de accesări.

Cu toate acestea, Mureșan propune și o restructurare a aparatului central al Ministerului de Interne. Programul prevede un audit funcțional, urmat de reducerea nivelurilor ierarhice, comasarea structurilor cu atribuții similare și diminuarea numărului de funcții de conducere.

Măsurile propuse de Siegfried Mureșan apar într-o formă de lucru a programului de guvernare pregătit pentru Cabinetul Mureșan și obținută de Mediafax. Documentul poate suferi modificări înainte de forma finală.

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