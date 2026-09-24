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Alexandru Nazare, primele concluzii după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard and Poor’s

Gilda Popa
Alexandru Nazare, primele concluzii după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard and Poor's
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România pledează pentru menținerea ratingului de țară în fața experților S&P Global Ratings cu cifrele pe masă. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că ajustarea deficitului începe să se vadă și în structura bugetului, în timp ce Guvernul încearcă să mențină investițiile finanțate din fonduri europene și să țină sub control cheltuielile.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut joi o nouă rundă de discuții cu experții Standard and Poor’s (S&P), și au prezentat rezultatele execuției bugetare și măsurile de consolidare fiscală, în cadrul actualei evaluări a ratingului de țară.  Alexandru Nazare, susține că rezultatele ultimelor luni oferă argumente pentru atingerea țintelor fiscale asumate pentru acest an, iar continuarea ajustării și în perioada următoare este esențială pentru menținerea ratingului de investiții.

Ministerul a prezentat perspectivele economice ale României

Potrivit ministrului, discuțiile cu S&P au vizat evoluția finanțelor publice, reducerea deficitului și controlul cheltuielilor, dar și perspectivele economiei pentru perioada următoare. România a prezentat inclusiv strategia pentru următoarea etapă, bazată pe limitarea cheltuielilor rigide, prioritizarea investițiilor și utilizarea fondurilor europene.

„Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară.

O nouă rundă de discuții la Finanțe azi cu experții S&P, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de țară. Am prezentat împreună cu colegii din echipa tehnică a ministerului evoluția la zi a finanțelor publice, rezultatele consolidării fiscale și perspectivele României pentru perioada următoare”, a anunțat Nazare pe Facebook.

Execuția bugetară, principalul argument în fața S&P

Principalul argument al României pentru menținerea calificativului la nivelul „recomandat investițiilor” rămâne execuția bugetară, spune Nazare. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului, explică ministrul.

„Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control, în timp ce protejăm investițiile finanțate din fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat (…)
Am discutat deschis și despre dificultățile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată şi strategia Ministerului Finanțelor pentru următoarea etapă”, a adăugat Nazare.

„Suntem într-un moment important al acestei evaluări”

Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene, precizează Nazare.

„Menținerea ratingului de investiții rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. De acest aspect depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care le putem direcționa către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi.
Suntem într-un moment important al acestei evaluări și avem argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni”, susține ministrul.

El adaugă câteva elemente sunt esențiale, din perspectiva Ministerului Finanțelor, perioada următoare: continuitatea consolidării fiscale și construcția unui buget credibil și realist pentru 2027. De asemenea România trebuie să limiteze creșterea cheltuielilor, protejarea investițiilor europene. măsuri structurale care reduc deficitul pe termen mediu.

De ce este atât de important ratingul României

Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este, potrivit lui Nazare, principalul obiectiv al perioadei. Ratingul influențează condițiile în care statul se poate împrumuta și percepția investitorilor asupra riscului asociat României.

S&P urmează să publice pe 2 octombrie noua evaluare a ratingului suveran. În prezent, România are la S&P calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, aflat la limita inferioară a categoriei „investment grade”.

Evaluarea S&P vine după ce Fitch și Moody’s au menținut România în categoria recomandată investițiilor.

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