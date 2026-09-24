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Imagini scandaloase cu cel mai tânăr viceprimar din România, când se târăște prin șanț și abia poate să vorbească. La începutul anului a condus sub influența alcoolului și a fugit de poliție

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Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul comunei Pogăceaua a fost filmat în ipostaze greu de imaginat. Bărbatul de 26 de ani a fost surprins de un localnic când se târa pe jos, într-un șanț, duhnind a alcool și abia reușind să lege câteva cuvinte. La un moment dat, acesta a ajuns chiar aproape de o stradă pe care circulau mașini. Nu ar fi pentru prima dată când alcoolul i-a creat probleme. În luna februarie a acestui an, tânărul edil a ajuns cu mașina într-un șanț, după ce a fost urmărit de poliție și a refuzat recoltarea de probe biologice. Acesta e în prezent judecat pentru conducerea sub înfluența alcoolului.

Viceprimarul filmat de localnici când se târa pe jos în stare de ebrietate

Imaginile cu tânărul viceprimar din județul Mureș, care se târa pe jos într-o stare de ebrietate de nedescris, au ajuns în mediul online. La un moment dat, Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul comunei Pogăceaua, a încercat să comunice cu localnicul care îl filma în timp ce se târa pe jos, cu papucii lângă el, dar totul a fost în zadar, pentru că nu putea comunica coerent.

Bărbatul de 26 de ani a refuzat să fie dus acasă

Între timp, un alt localnic a încercat să îl ridice de jos pentru a-l transporta acasă, însă acesta a refuzat nervos. Ulterior, tânărul edil a ajuns și pe mijlocul drumului, total dezorientat.

Când a intrat în administrație, în ianuarie 2025, acesta relata la acea vreme că vrea să facă ceva pentru comună și să contribuie la dezvoltarea ei. În presa locală era prezentat drept „cel mai tânăr viceprimar din România” și „un om cu un vis”.

Viceprimarul comunei Pogăceaua a condus mașina în stare de ebrietate la începutul anului

Nu este pentru prima dată când tânărul viceprimar se bagă singur în belele. Anul acesta pe 24 februarie, Ștefan Adelin Laurențiu a ignorat semnele acustice și luminoase ale polițiștilor din satul Râciu, județul Mures, și s-a transformat într-o urmărire ca în filme. Cursa a luat sfârșit în momentul în care viceprimarul a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un șanț. Polițiștii l-au testa cu etilotestul și a reieșit că Adelin avea o concentrație de 0.77 mg/l alcool pur în aerul expirat. După accident a fost transportat la spital unde a refuzat să i se preia probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Viceprimarul e inculpat într-un dosar penal, cazul a ajuns în instanță

Primarul comunei Pogâceaua, Florin Ștefan,  a declarat în acel moment că viceprimarul era în concediu pentru doua zile și nu a mai avut astfel de incidente în trecut. Cazul nu s-a încheiat însă odată cu cercetările din februarie.

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Potrivit informațiilor publice de pe portalul instanțelor, Ștefan Adelin Laurențiu este inculpat într-un dosar penal, înregistrat la data de 15 iunie 2026, cu numărul 12136/320/2026/a1.

Dosarul a ajuns în instanță și se află în etapa de cameră preliminară. Asta înseamnă că judecătorul verifică dacă ancheta și probele strânse de procurori respectă regulile legale și dacă dosarul poate merge mai departe către judecarea pe fond.

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