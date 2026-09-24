Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac al Rusiei, a afirmat într-un interviu șeful Ministerului Afacerilor Interne și Administrației, Marcin Kierwinski.

Guvernul polonez afirmă că cel mai sumbru scenariu s-ar putea adeveri numai în cazul în care Ucraina pierde războiul în fața Rusiei, potrivit Rzeczpospolita.

Polonia și Lituania se pregătesc pentru ce este mai rău

Polonia este printre cele mia puternice țări membre NATO din Europa. Este superioară nu doar prin forța armatei sale, dar și prin forța alianțelor. atrage atenția că imperialismul rus a renăscut, iar Polonia trebuie să-și apere cuj priroitate frontiera estică.

Polonia își consolidează punctele de trecere a frontierei după ce un avion rusesc a fost interceptat deasupra Mării Baltice. Ministrul consideră că în cazul unei invazii ruse, civilii polonezi vor fi avertizați și evacuați.

Și Lituania se pregătește pentru un scenariu similar prin care își va evacua populația în scazul unui atac rusesc.

„Da, am pregătit planuri, însă vă rog să rețineți că acestea se bazează în mare măsură pe capacitatea întregului sistem de apărare și de răspuns în situații de criză. Cu cât consolidăm mai mult acest sistem, cu atât planurile vor deveni din ce în ce mai precise.”, a spus ministrul.

„Sirene digitale” pe fiecare telefon mobil

Ministrul polonez asigură că fiecare civil care deține telefon mobil va fi alertat printr-o aplicație în cazul unui atac rusesc.

„Alertele RCB și procedurile sunt în curs de modificare. Tragem învățăminte din fiecare situație potențial periculoasă. Da, vor include vremea, deoarece în multe cazuri aceste fenomene meteo bruște pun în pericol viața oamenilor. Vremea în Polonia poate crea situații de risc vital pentru cetățenii noștri.Am decis și lucrăm de mai multe luni la extinderea canalelor prin care transmitem informațiile despre pericole. Vrem ca încă din acest an să lansăm o aplicație specială care să informeze despre cele mai mari amenințări. Vrem să adăugăm sirene de alarmă și să integrăm totul într-un singur sistem.”

Ministrul polonez trage un semnal de alarmă că numărul sirenelor de alarmă a crescut de zece or în regiunea Lublin.

„Când am preluat guvernarea, în toată regiunea Lublin existau doar 30 de sirene digitale care puteau fi activate prin apăsarea unui singur buton. Acum sunt aproape 350. De aproape 12 ori mai multe, iar până la sfârșitul anului vor fi peste 1.000. Lucrăm intens pentru ca anul viitor să lansăm sistemul cell broadcasting, adică acel mod în care telefonul funcționează ca o sirenă de alarmă, indiferent de aplicațiile instalate. Planificăm ca aceasta să fie cea mai rapidă implementare a unei astfel de soluții din Europa. De asemenea, vrem să integrăm informațiile de securitate în aplicația guvernamentală mObywatel.”

Provocările ruse asupra flancului estic al NATO cresc în intensitate

Ministrul polonezi avertizează că scenariul cel mai sumbru pentru Europa este ca Ucraina să piardă războiul, iar expansiunea rusă să continue.

„Nu vreau să speculez, prefer să mă bazez pe date concrete, iar acestea arată că la granița noastră este război. Apar tot mai multe provocări rusești, iar noi trebuie să răspundem la acestea.”

Marcin Kierwinski spune că este absolut necesar sprijinirea Ucrainei pentru a se apăra în fața Rusiei. Ministrul a vorbit în interviu și despre alianța cu Statele Unite. Administrația prezidențială a lui Donald Trump a anunțat că ar urma să fie construite baze militare americane permanente.

Întrebat despre avertismentele CIA privind un atac rusesc iminent asupra Poloniei, ministrul a declarat:

„Ne putem aștepta, și vedem deja acest lucru, la acte sporite de destabilizare și la încercări de a destabiliza situația în statele Uniunii Europene. Deoarece Polonia se află cel mai aproape de conflictul în desfășurare, ne putem aștepta la numeroase încercări de lovituri foarte aproape de granița poloneză și, în cele din urmă, la tentative de încălcare a spațiului aerian polonez de către aeronave rusești, acțiuni care ulterior vor fi catalogate drept „accidentale”.

Despre bazele SUA și alegerile din 2027

El este convins că partidul liberal pro-european Coaliția Civică va câștiga alegerile parlamentare din 11 noiembrie 2027. Ultimele sondaje arată că partidul conservator adversar, Lege și Justiție, cu tendințe spre euroscepticism, nu are șanse mari pentru a obține majoritate parlamentară.

„Cred că vor fi înființate în timpul guvernării noastre și sunt profund convins că noi vom câștiga alegerile în 2027. Cu toții ne-am dori ca bazele să fie gata cât mai repede, dar acesta este un proces de durată, care nu depinde de politica curentă. Întotdeauna când americanii și-au construit baze sau și-au trimis soldații, a fost vorba de un proces logistic care a durat foarte mult timp.”

Pe de altă parte, sunt conflicte între guvernul liberal condus de premierul Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki.

Conflictul diplomatic dintre președinția Poloniei și președinția Ucrainei

Între el și Volodimir Zelenski a izbucnit un conflict din mai 2026. Șeful statului polonez i-a revocat omologului ucrainean Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, pe care i-a oferit-o fostul președinte polonez în 2023, Andrej Duda.

Karol Nawrocki s-a declarat indignat după ce Zelenski a glorificat Armata Insurecţională Ucraineană (UPA). Aceasta a fost o grupare naţionalistă din al Doilea Război Mondial, considerată responsabilă pentru uciderea a peste 100.000 de polonezi. În semn de protest, foștii președinți ai Ucrainei au înapoiat distincțiile poloneze prin poștă administrației prezidențiale poloneze.

Dar Marcin Kierwinski asigură că și PiS, în cazul în care va ajunge la guvernare, va continua relațiile cu SUA.

„Am senzația că domnul președinte vrea să fie un pol de putere alternativ Guvernului în ceea ce privește politica externă, deși acest lucru este complet contrar Constituției poloneze. Uneori, președintele intră într-un proces complet steril și nesăbuit de a se lăuda cui îi datorează Polonia mai mult alianța cu America. Această alianță durează de foarte mulți ani. Fiecare guvern succesiv, chiar și guvernul PiS, a contribuit la bunele relații polono-americane.”

Tensiunile dintre președintele conservator al Poloniei și guvernul liberal al premierului Tusk se agravează

Tensiunile dintre președinție și guvern se acutizează. Premierul polonez Donald Tusk i-a cerut public președintelui Karol Nawrocki să șteargă o postare de pe rețelele de socializare. În postare, el declarase că Polonia ar putea pierde sau „ceda” teritorii Rusiei.

„Domnule președinte, vă sugerez să ștergeți această postare. Nu vom ceda nici măcar o fărâmă din teritoriul nostru.”, a spus Tusk pe 17 septembrie.

Postarea Administrației Prezidențiale poloneze, publicată în urma vizitei lui Nawrocki la Włodawa, a produs controverse. Președintele polonez a participat la ceremoniile de comemorare a 87 de ani de la invazia sovietică în Polonia. Nawrocki a vorbit atunci, făcând referire la invazia sovietică a Poloniei din 17 septembrie 1939:

„Suntem o națiune care poate pierde teritoriu, dar nu-și va pierde niciodată sufletul; putem ceda teritoriu, dar nu vom renunța niciodată la patria noastră.”

Președintele a afirmat că Germania nazistă și Uniunea Sovietică au încercat să distrugă Polonia, dar nu au reușit să elimine națiunea poloneză. Nawrocki a avertizat că imperialismul rus a amenințat suveranitatea țărilor din Europa Centrală timp de secole.

„Tusk avertizează că Rusia poartă deja un război hibrid împotriva Poloniei: „Astăzi spun cu toată fermitatea: Nu ne vom lăsa intimidați. Rusia nici măcar nu trebuie să ne treacă granița. Ea poartă deja un război hibrid împotriva noastră, folosind drone, acte de sabotaj și dezinformare pe internet.”

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