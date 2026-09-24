781 de migranți au traversat miercuri Canalul Mânecii și au ajuns în Marea Britanie la bordul a 10 ambarcațiuni mici, stabilind un nou record pentru o singură zi în 2026. Numărul este în creștere față de recordul anterior, înregistrat la sfârșitul lunii iulie.

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Recordul din iulie, depășit

Numărul de miercuri depășește recordul anterior din acest an, stabilit pe 29 iulie, când 752 de persoane au traversat Canalul Mânecii la bordul a nouă ambarcațiuni mici.

Cel mai mare număr de sosiri într-o singură zi a fost înregistrat în septembrie 2022, când 1.305 de migranți au ajuns în Marea Britanie cu 27 de ambarcațiuni.

Numărul traversărilor a scăzut față de anul trecut

În ciuda recordului înregistrat miercuri, numărul total al traversărilor cu ambarcațiuni mici este mai mic în acest an.

De la începutul lui 2026, 18.565 de migranți au ajuns în Marea Britanie după ce au traversat Canalul Mânecii cu bărci mici. Dintre aceștia, 6.096 au ajuns în țară de când Andy Burnham a devenit prim-ministru, în iulie.

Totalul înregistrat până acum este cu aproximativ 45% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Progresele noastre din acest an în combaterea ambarcațiunilor mici sunt incontestabile. Numărul traversărilor a scăzut cu 42%, înregistrându-se cel mai scăzut nivel din lunile de vară începând cu 2020. Însă evenimentele din această săptămână arată că, deși vârfurile pe care le observăm sunt cu mult sub cele din anii precedenți, trebuie să depunem eforturi suplimentare și mai intense pentru a eradica acest comerț abject”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Două ambarcațiuni au ajuns neobservate la țărm

Declarația vine după ce un membru al Cabinetului a afirmat că autoritățile britanice nu pot intercepta toate ambarcațiunile cu migranți.

Ministrul Educației, Lucy Powell, a declarat anterior că „(nu) poți opri totul tot timpul”, după ce două ambarcațiuni au ajuns neobservate pe țărmurile britanice în decurs de două zile.

Luni dimineață, o barcă pneumatică a ajuns la țărm în zona Folkestone.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a dispus o analiză urgentă din partea Comandamentului pentru Securitatea Frontierelor și a calificat drept „inacceptabil” eșecul autorităților de a intercepta cele două ambarcațiuni.