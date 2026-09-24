Într-un scurt mesaj pe contul de socializare, Elena Udrea îl laudă pe Nicușor Dan pentru gestul său romantic, surprins pe aeroportul din New York într-o îmbrățișare tandră cu partenera sa de viață, cu ocazia turneului american.

Mai mult decât intervențiile sale la ONU, președintele României a devenit mai discutat în mediul online prin gestul afectuos făcut alături de Mirabela Grădinaru.

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„Reconfortant și încurajator”

Printre cei care au reacționat la scena sentimentală se numără și Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului apreciază că președintele dă un exemplu fericit de romantism. Acest gen de moment este ceva mai rar în zilele noastre, punctează fosta politiciană.

Într-un joc de cuvinte, fosta lideră din PDL a făcut o aluzie voalată la distincția pe care șeful statului a făcut-o recent între naționalism sănătos și un naționalism demagog. De data aceasta, Udrea a vorbit despre romantismul tradițional.

Nicușor Dan spune că nu și-a dat permisiunea pentru poza sărutului

Tot joi, președintele a declarat că nu și-a dat acordul pentru publicarea imaginilor în care apare sărutându-și partenera, Mirabela Grădinaru, înaintea plecării la New York.

Chestionat de un reporter Antena 3 CNN ce mesaj a vrut să transmită, Nicușor Dan a răspuns că pozele au fost postate fără acordul său.

„Am văzut și eu imaginile. Nu mi-am dat acordul să fie publicate. O să am o discuție cu consilierii mei”, a declarat șeful statului.

Prezență la cel mai înalt nivel

Președintele României, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la recepția tradițională oferită de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump de pe 23 septembrie. Evenimentul a avut loc la Lotte New York Palace Hotel cu prilejul Adunării Generale a ONU.

În aceeași zi, Nicușor Dan a susținut intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Este primul său discurs de acest fel.