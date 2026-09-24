Cum răspunde Miruță criticilor venite din industria de apărare și celor care au susținut că acordarea contractelor SAFE s-a făcut netransparent

Ministerul Apărării Naționale condiționează alocările pentru înzestrare, care reprezintă 40% din bugetul total de 10 miliarde de euro, de producția pe teritoriul României. Strategia vizează parteneriate industriale obligatorii, printre care fabricarea de drone, în colaborare cu Ucraina, cu menținerea controlului software-ului în cadrul armatei, dar și producția de muniție la UM Sadu sau condiționarea contractelor cu Rheinmetall de construirea a patru nave militare la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia. Declarațiile aparțin ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, la podcastul Frontier Defense, de la G4Media.

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Din bugetul actual al Apărării, de 10 miliarde de euro, 40% sunt alocați înzestrării Armatei Române.

„Și aici sunt două elemente de noutate: unu, dimensiunea mare, record de până acum; și doi, că e pentru prima oară când sumele acestea de bani se duc condiționat de a se face coproducție în România”, a declarat Miruță, care a criticat vechiul mecanism de offset, prin care banii nu rămâneau în fabricile de profil, fapt ce a lăsat uzinele de stat în paragină.

„Un exemplu care nu este deloc metaforic: dacă se comanda ceva de 100 de milioane de euro și se aducea în țară un tir de roșii, un vagon de cereale, se considera că se îndeplinește obligația de localizare a produsului respectiv în România”, a explicat el.

„E un mare păcat și ăsta este motivul limpede pentru care cu adevărat avem copaci crescuți în fabricile de armament din România”, a adăugat Radu Miruță.

Transparența programului SAFE și contractele MApN

Radu Miruță respinge criticile privind lipsa de transparență din programul SAFE, venite în special de la reprezentanți ai companiilor din industria locală de apărare, și afirmă că fiecare proiect a fost aprobat individual în CSAT și dezbătut în Parlament.

„Chelul își pune mâna în cap și își scuză incompetența, incapacitatea și dorința de a face combinații pe spatele banilor publici. Este cel mai transparent proces care s-a derulat până acum în Armata României. Nu este o decizie care a fost luată obscur. Este o decizie care este fundamentată pe hotărârea CSAT. Este fundamentată pe votul Parlamentului, după dezbaterea fiecărui detaliu”, a afirmat invitatul.

Miruță a adăugat că a existat dezbatere pentru fiecare proiect: cât costă, cât se face în România, de când se face, care este gradul de localizare sau care este numărul de angajați.

„Niciunul dintre parlamentarii tuturor partidelor prezente acolo n-a ridicat mâna să spună: «Domnule, eu propun în loc de 60% localizare, 61% localizare, vă rog să votați». Au aprobat, unii s-au abținut, dar o majoritate mare a aprobat acele proiecte”, a continuat ministrul interimar.

Combaterea dronelor rusești și solicitarea de sprijin la NATO

„Interceptarea dronelor este un proces foarte dinamic și se bazează inclusiv pe modele statistice și scripturi care calculează niște tipare. O strategie care funcționează astăzi s-ar putea să nu mai fie eficientă mâine. În acest context dificil, România a cerut sprijin la nivel NATO pe termen scurt, după ce a demonstrat că a semnat deja contractele de achiziție, însă livrările noilor echipamente vor dura câțiva ani”, potrivit ministrului.

„N-am dat jos dronele pentru că a venit ziua de vineri și este post; am dat jos cu dronele pentru că la nivelul ministerului a existat o permanentă preocupare de a schimba câte ceva în ceea ce avem pentru a crește randamentul”, a explicat Miruță.

El se referă la faptul că, de la 24 iulie 2026, România a doborât, în trei zile, trei drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, cu ajutorul unor avioane F-16.

„În paralel, am făcut adresă la NATO […] Apreciez, și o spun foarte deschis, că este legitim ca la nivelul Alianței să solicităm sprijin până când ne vine nouă ce-am comandat”, a mai spus acesta.

Miruță: Nu tragi într-o țintă care este în afara țării tale

Radu Miruță a afirmat că România nu poate doborî drone în afara granițelor sale fără riscul unei escaladări sau al antrenării NATO într-un conflict direct. Proximitatea extremă a porturilor ucrainene de pe brațul Chilia (150-300 de metri de graniță) reduce drastic timpul de reacție, potrivit ministrului interimar al Apărării. „Una dintre problemele pe care le avem este că vedem pe radare ținte care sunt în afara teritoriului românesc, însă nu avem posibilitatea de a trage în ele pentru că există o reglementare care spune că nu tragi într-o țintă care este în afara țării tale, că se poate interpreta că de fapt prin asta intervii într-un război care se întâmplă între alte două țări și ar presupune că de fapt prin acțiunea asta tragi Alianța în sine în războiul respectiv”, a explicat invitatul.

Ministrul interimar a spus că pe frontiera României au fost instalate și alte mijloace de apărare, terestre, pe lângă sistemul MEROPS, însă nu a oferit detalii din rațiuni strategice. Calendarul compensării pentru sistemul Patriot donat Întrebat dacă există un calendar stabilit prin care România va primi un sistem Patriot la schimb, după ce a donat unul Ucrainei, ministrul a confirmat că termenele nu au fost depășite. Miruță nu a indicat însă un an estimat în care țara noastră ar putea primi sistemul Patriot. „Există o decizie a Parlamentului de a ceda acel sistem, pentru care România primește un alt sistem la schimb și este un calendar definit în care acest sistem urmează să fie adus în România. N-am ieșit din acel calendar”, a afirmat Miruță fără să ofere precizări legate de vreo dată pentru livrare.

Sistemele Patriot, de producție americană, sunt foarte căutate iar cererea depășește capacitatea de producție. Eficiența dovedită în Ucraina împotriva rachetelor balistice și hipersonice a determinat statele NATO și din Asia să își consolideze rapid apărarea antiaeriană. Sistemul oferă protecție împotriva amenințărilor aeriene moderne și a devenit un reper de securitate strategică.

Blocajul avioanelor IAR-99 SM de la Avioane Craiova „Întârzierile la livrările avioanelor IAR-99 SM de la Avioane Craiova afectează pregătirea piloților de F-16„, admite ministrul interimar al Apărării. Erorile de soft au fost remediate, dar persistă două deficiențe, legate de GPS și de un aruncător automat de bombe. Soluția propusă este, potrivit invitatului, preluarea aeronavelor prin act adițional, cu reținerea garanțiilor financiare și aplicarea de penalități fabricii până la remediere. „Fără aceste avioane, pentru a putea menține în pregătire un număr de piloți necesar la Forțele Aeriene, ar trebui să închiriem avioane din altă parte pentru a pregăti acești piloți. Închirierea din altă parte a acestor capabilități e una foarte costisitoare”, a admis invitatul. Tancuri vs. drone și fabrica de drone în parteneriat cu Ucraina „Tancurile rămân vitale strategic însă este necesară sincronizarea cu războiul dronelor„, arată Miruță. Acesta afirmă că desfășurarea războiului pe care o vedem acum în Ucraina este diferită de o situație în care ar fi implicată NATO. Pentru proiectul fabricii de drone realizat în coproducție cu Ucraina, MApN insistă să dețină controlul total asupra software-ului, pentru adaptabilitate și confidențialitate operativă. „Ce spun eu și cred că este o mare greșeală dacă nu s-ar face este ca Armata Română să gestioneze software-ul”, a declarat oficialul. Acesta a adăugat că vor fi colectate date de la multe capabilități, precum avioanele F-16, tancurile Abrams sau sisteme de apărare la sol, și este nevoie ca toate aceste informații să fie procesate și să se extragă din ele „necesarul pentru a da comanda unui roi de drone care să plece autonom”, de exemplu. „Armata Română are nevoie să ia în calcul toate aceste date care sunt generate sub formă digitală, cu atât de multă sensibilitate încât nu pot fi date la îndemâna niciunei firme care semnează orice fel de NDA cu Armata Română. E critic ca asta să fie în degetele armatei române și pentru asta Armata Română trebuie să fie parte din această fabrică de drone care se va produce în SAFE în România”, a continuat ministrul interimar al Apărării. România vrea să producă drone împreună cu Ucraina, în cadrul unui proiect de 200 de milioane de euro, finanțat prin programul SAFE. Bucureștiul are nevoie, printre altele, urgent de drone interceptoare, care pot fi folosite pentru a distruge vehiculele aeriene fără pilot de tip Shahed din dotarea Rusiei care îi încalcă în mod constant spațiul aerian.