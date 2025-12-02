Prima pagină » Diverse » O breșă de securitate surprinde Armata Germaniei: persoane necunoscute au furat peste 20.000 de cartușe dintr-un transport militar

O breșă de securitate surprinde Armata Germaniei: persoane necunoscute au furat peste 20.000 de cartușe dintr-un transport militar

02 dec. 2025, 13:14, Diverse
O breșă de securitate surprinde Armata Germaniei: persoane necunoscute au furat peste 20.000 de cartușe dintr-un transport militar

Într-o parcare din landul Saxonia-Anhalt, persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de cartușe dintr-un transport al armatei germane, arată publicație Der Spiegel. Ministerul Apărării a declarat că ia incidentul în serios, dar furtul a trecut neobservat, aparent, până a doua zi. Investigațiile inițiale arată faptul că o companie de transport civilă a lăsat camionul cu muniție peste noapte într-o parcare nesecurizată.

Ministerul Apărării de la Berlin a confirmat pentru Spiegel că șoferul unei companii de transport civil, contractate de forțele armate pentru transportul de muniție, și-a parcat camionul, încărcat cu muniție a Forțelor Armate Germane, într-o parcare nesecurizată dintr-un parc industrial din apropiere de Burg, aproape de Magdeburg, luni seară.

Primele investigații indică faptul că persoane necunoscute au deschis remorca camionului în timpul nopții și au furat mai multe lăzi de muniție aparținând armatei. Furtul a fost descoperit abia când șoferul a sosit a doua zi pentru a livra marfa la o cazarmă din apropiere.
La o primă evaluare, s-a constatat că lipsesc aproximativ 10.000 de cartușe reale de pistol, 9.900 de cartușe oarbe pentru mitraliere de asalt și mai multe grenade fumigene. Spre deosebire de muniția de pistol, care este letală, muniția oarbă nu este activă. Cu toate acestea, ministerul german a descris furtul ca un incident grav de securitate.

Cel mai probabil, jaful este unul premeditat

După cum precizează autoritățile, compania de transport civil a ignorat reglementările de securitate pentru acest transport. În mod normal, pe fiecare rută sunt desemnați doi șoferi, dintre care unul trebuie să fie lângă transport tot timpul, chiar și în timpul opririlor. Se pare că aceste reguli nu au fost respectate în cazul acestui transport. Potrivit primelor investigații, oprirea șoferului nu a fost planificată, iar acesta a decis, se pare, să doarmă la hotel. Încărcătura din camionul său a fost lăsată nesupravegheată în tot acest timp. Armata germană investighează acum, împreună cu poliția locală, cine s-ar putea afla în spatele furtului. Surse din cadrul Bundeswehr-ului au declarat că un jaf aleatoriu este puțin probabil. În schimb, autoritățile se tem că încărcătura a fost monitorizată, iar hoții au atacat atunci când șoferul a făcut oprirea neplanificată în orașul Burg.

Recomandările autorului:

Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu

Melania Trump prezintă publicului decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un circuit cerebral ascuns care rescrie vederea
FLASH NEWS Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
13:01
Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
ULTIMA ORĂ Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
12:54
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
DECIZIE Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
12:54
Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
EXTERNE Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
12:38
Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
FLASH NEWS „Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
12:28
„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
EXCLUSIV Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător
12:23
Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător

Cele mai noi