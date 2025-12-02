O breșă de securitate surprinde Armata Germaniei: persoane necunoscute au furat peste 20.000 de cartușe dintr-un transport militar

Într-o parcare din landul Saxonia-Anhalt, persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de cartușe dintr-un transport al armatei germane, arată publicație Der Spiegel. Ministerul Apărării a declarat că ia incidentul în serios, dar furtul a trecut neobservat, aparent, până a doua zi. Investigațiile inițiale arată faptul că o companie de transport civilă a lăsat camionul cu muniție peste noapte într-o parcare nesecurizată.

Ministerul Apărării de la Berlin a confirmat pentru Spiegel că șoferul unei companii de transport civil, contractate de forțele armate pentru transportul de muniție, și-a parcat camionul, încărcat cu muniție a Forțelor Armate Germane, într-o parcare nesecurizată dintr-un parc industrial din apropiere de Burg, aproape de Magdeburg, luni seară.

Primele investigații indică faptul că persoane necunoscute au deschis remorca camionului în timpul nopții și au furat mai multe lăzi de muniție aparținând armatei. Furtul a fost descoperit abia când șoferul a sosit a doua zi pentru a livra marfa la o cazarmă din apropiere.

La o primă evaluare, s-a constatat că lipsesc aproximativ 10.000 de cartușe reale de pistol, 9.900 de cartușe oarbe pentru mitraliere de asalt și mai multe grenade fumigene. Spre deosebire de muniția de pistol, care este letală, muniția oarbă nu este activă. Cu toate acestea, ministerul german a descris furtul ca un incident grav de securitate.

Cel mai probabil, jaful este unul premeditat

După cum precizează autoritățile, compania de transport civil a ignorat reglementările de securitate pentru acest transport. În mod normal, pe fiecare rută sunt desemnați doi șoferi, dintre care unul trebuie să fie lângă transport tot timpul, chiar și în timpul opririlor. Se pare că aceste reguli nu au fost respectate în cazul acestui transport. Potrivit primelor investigații, oprirea șoferului nu a fost planificată, iar acesta a decis, se pare, să doarmă la hotel. Încărcătura din camionul său a fost lăsată nesupravegheată în tot acest timp. Armata germană investighează acum, împreună cu poliția locală, cine s-ar putea afla în spatele furtului. Surse din cadrul Bundeswehr-ului au declarat că un jaf aleatoriu este puțin probabil. În schimb, autoritățile se tem că încărcătura a fost monitorizată, iar hoții au atacat atunci când șoferul a făcut oprirea neplanificată în orașul Burg.

Recomandările autorului: