Armata germană se pregătește de un război urban. Batalionul de Gardă desfășoară exerciții militare la metroul din Berlin

Armata germană se pregătește de un război urban. Batalionul de Gardă desfășoară exerciții militare la metroul din Berlin

20 nov. 2025, 12:47, Știri externe

Batalionul de Gardă al Bundeswehr-ului desfășoară un exercițiu militar la stația de metrou Jungfernheide, de la marginea orașului Berlin, unde s-a simulat un conflict armat cu forțe neregulate. Exercițiul „Bulwark Berlin”, care durează o săptămână, include eliberarea căilor de transport, evacuarea răniților și prinderea sabotorilor, punând soldații armatei germane în situații de luptă realiste.

Potrivit Forțelor Armate germane, luptele de infanterie într-un oraș mare, precum Berlinul, implică provocări deosebite, precum străzi înguste și clădirile înalte, care reduc vizibilitatea și comunicațiile radio.

Comandantul batalionului de gardă, locotenent-colonelul Maik Teichgräber, a subliniat importanța pregătirii pentru scenarii de criză și război pentru operațiunile din Berlin, deoarece protecția guvernului în situații de tensiune și război face parte din misiunea batalionului.

„Ne antrenăm la Berlin deoarece orașul este zona noastră de operațiuni. Batalionul de gardă din cadrul Ministerului Federal al Apărării are sarcina de a proteja instalațiile guvernului federal în caz de tensiune” […] „În cele din urmă, trebuie să ne gândim pornind de la cel mai rău scenariu posibil. Este vorba despre a fi pregătiți pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în cel mai rău scenariu posibil”, a declarat Maik Teichgräber în marja exercițiului de antrenament desfășurat la stația de metrou Jungfernheide.

Aceste exerciții au fost organizate în contextul în care riscurile de sabotaje și atacuri hibride din partea Rusiei sunt tot mai mari, lucru susținut și de ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și de generalul NATO, Ingo Gerhartz.

Batalionul, fondat în 1957 și considerat cel mai vechi regiment militar al Republicii Federale Germania, se concentrează acum pe o pregătire mai intensă și pe capacitatea de a răspunde cu promptitudine în situații critice de securitate națională.

