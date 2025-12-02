Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani

Casa Albă a publicat luni rezultatele analizei RMN, pe care Donald Trump a făcut-o în luna octombrie. Medicul președintelui SUA a declarat că rezultatele sunt „perfect normale” și că starea cardiovasculară a liderului este „excelentă”.

Într-un memorandum publicat de Casa Albă, Sean Barbabella, medicul președintelui Trump, menționează că acesta a fost supus unor teste imagistice în timpul unui examen medical din octombrie. Acesta a menționat că „bărbații din grupa sa de vârstă beneficiază de o evaluare amănunțită a sănătății cardiovasculare și abdominale” și că testele sunt „preventive”.

„Per total, sistemul său cardiovascular prezintă o sănătate excelentă”, a scris Barbabella.

Barbabella a spus că analiza RMN ajută la confirmarea stării generale de sănătate a lui Trump și identifică orice probleme timpurii înainte ca acestea să se agraveze.

Medicul lui Trump: „se menține într-o stare generală de sănătate excelentă.”

Medicul lui Trump a mai notat în memorandumul despre sănătatea președintelui că toate organele majore păr sănătoase și sunt bine vascularizate.

„Tot ce a fost evaluat funcționează în limite normale, fără probleme acute sau cronice”, a scris el. „Acest nivel de evaluare detaliată este standard pentru un examen medical executiv la vârsta președintelui Trump și confirmă că acesta se menține într-o stare generală de sănătate excelentă.”

Trump: „Am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio”

Duminică, Donald Trump a declarat reporterilor, de la bordul avionului prezidențial Air Force One, că este de acord cu publicarea rezultatelor RMN-ului, dar nu este sigur de zona corpului care a fost scanată.

„Dacă vreți să le public, sunt de acord. Le voi publica, absolut . Sunt perfecte”, le-a spus Trump reporterilor. Când a fost întrebat ce parte a corpului a fost scanată RMN, Trump a răspuns: „Habar n-am. A fost doar un RMN – ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio.”

FOTO: Mediafax/X

Recomandarea autorului: