Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”

„Acasă este acolo unde se află inima ta” este tematica de Crăciun a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii la decorarea Casei Albe din acest an. După Frances Cleveland în 1893, Melania Trump a devenit din 2025 a doua femeie din istoria Americii care și-a reluat rolul de Primă Doamnă după o pauză de 4 ani. Soțul ei, Donald Trump, a fost reales ca președinte pentru două mandate neconsecutive, fiind al doilea din istorie după Grover Cleveland. Când vine vorba de decorat Casa Albă cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Melania Trump ar putea rămâne în istorie după ce s-a întrecut pe sine de la un an la altul în primul mandat al soțului ei. Însă, de la al doilea mandat al soțului ei, Melania Trump a transformat Casa Albă într-un „palat ca-n povești”, onorând totodată spiritul american al „generozității, patriotismului și recunoștinței”.

Decorațiunile Melaniei Trump marchează totodată și tematica aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență și fondarea Statelor Unite ale Americii din iulie 1776. Donald Trump a anunțat o serie de ceremonii și evenimente pe 4 iulie 2026, în timp ce țara sa va găzdui Campionatul Mondial de Fotbal.

Din octombrie, Donald Trump a demolat și reconstruit Aripa de Est a Casei Albe pentru a lărgi sala de bal în „stilul trumpist” (la costuri de 300 milioane de dolari). A redecorat Biroul Oval cu ornamente din foiță de aur (inclusiv ramele tablourilor cu portretele foștilor președinți).

Melania Trump a bătut recordul la decorat Casa Albă și în acest an

Pe 1 decembrie 2025, Melania Trump a decorat Casa Albă cu 7.620 metri de panglici, 10.000 de fluturi artificiali, 54 kg de turtă dulce, 2.800 de stele de aur, 2.000 de ghirlande luminoase, 75 de coroane, toate alese personal de ea. De asemenea, a decorat 51 de brazi amplasați în interiorul și exteriorul Casei Albe. Toate cele 75 de coroane de Crăciun au semnătura lui Trump.

Expoziția din Camera Albastră aduce un omagiu familiilor militarilor și celor decorate cu „Steaua de Aur”, cu portrete ale unor personalități precum George Washington, informează ABC News.

De la decorațiuni patriotice roș – albastre la ghirlande „ AURII ”

Majoritatea brazilor au decorațiuni albe, roșii și albastre, precum și simboluri care includ „Marele Sigiliu”, trandafiri, stejari și vulturi, pentru a reaminti că aniversarea celor 250 de ani de la înființarea națiunii americane se apropie.

Decorațiunile din Camera Albastră sunt în culorile albastru, auriu și fildeș pentru a onora familiile militarilor căzuți în luptă. Fiecare ornament este personalizat și înfățișează pasărea și floarea oficială a fiecărui stat american.

Melania Trump a ales păsările pentru a ilustra „libertatea, speranța și curajul”, precum și florile pentru că simbolizează „vigilența, curajul și spiritul statornic al familiilor militarilor căzuți”.

Toate ornamentele personalizate au fost proiectate cu inteligența artificială și realizate cu imprimante 3D.

„America 250”

„Suntem onorați profunzi că America 250 este reprezentată în acest an la celebrarea Crăciunului de la Casa Albă”, a declarat un purtător de cuvânt al Inițiativei „America250” la Fox News Digital.

USA Today informează că ieslea cu scena care reproduce „Nașterea Mântuitorului” este expusă în Marele Foaier, la baza unei oglinzi.

Globulețe , fluturi și turtă dulce

Detalii elegante, precum ornamentele în formă de fluturi albaștri și globurile „Fii cea mai tare”, adaugă un stil unic, readucând la viață o tradiție prețuită, în contextul reluării în curând a vizitelor publice. O machetă a Casei Albe creată din 54 kg de turtă dulce este expusă în Sufrageria de Stat a Casei Albe.

Un portret realizat din piese Lego al președinților George Washington și Donald Trump au fost expuse în Camera Verde. Fiecare tablou este alcătuit din 6.000 de piese Lego.

„Fiecare detaliu al decorațiunilor Casei Albe de Crăciun în 2025 a fost selectat personal de Doamna Trump pentru a onora inima Americii și tema „Acasă este acolo unde se află Inima ta”, a comunicat Casa Albă postului de știri Fox News.

Când va reîncepe programul de vizite

Melania Trump s-a apucat de decorat Casa Albă imediat după ce familia ei s-a întors de la Mara-a-Lago din Palm Beach, unde au sărbătorit cu ocazia Zilei Recunoștinței. Vizitele publice vor reîncepe de mâine, 2 decembrie. Casa Albă se așteaptă la un număr record de vizitatori pentru a vedea decorațiunile. Se estimează că ar putea să se înghesuie câțiva zeci de mii.

Vizitatorii vor putea face un tur din Marele Foaier, Camera de Est, Camera Verde, Camera Albastră, Camera Roșie și Sala de Mese. Accesul la Camera Vermeil, Camera Chinezească și biblioteca Casei Albe va fi restricționat.

Tradiția decorării Casei Albe de Crăciun

1961: Jacqueline Kennedy alege și decorează bradul Casei Albe

Tradiția decorării Casei Albe cu ocazia Crăciunului a debutat din decembrie 1961, când Prima Doamnă Jacqueline Kennedy a selectat bradul oficial de Crăciun al Casei Albe.

Ea a ales tema „Suita Spărgătorul de Nuci”, care prezenta jucării ornamentale, păsări și îngeri, inspirați din baletul „Spărgătorul de Nuci” al lui Piotr Ceaikovski. Ornamentele au fost realizate de voluntari cu dizabilități și meșteri seniori din Statele Unite.

1966-1967: Bradul a fost ornamentat tradițional de Lady Bird Johnson

Între ​​1965 și 1966, brazii de Crăciun din Camera Albastră ai Primei Doamne „Lady Bird” Johnson au fost decorați în stilul epocii americane timpurii. Bradul din 1966 conținea mii de mici ornamente tradiționale, inclusiv nuci, fructe, floricele de porumb, păstăi de semințe uscate, fursecuri din turtă dulce și trandafiri de lemn din Hawaii. Îngeri din hârtie maché împodobeau vârfurile ambilor brazi.

Din 1967, doamna Johnson a folosit fursecuri de Moș Crăciun, soldăței, oameni de zăpadă, păpuși, beteală, globuri argintii, stele argintii și oglinzi rotunde.

1969: Patricia Nixon împodobește brazii cu globulețe de catifea

În timpul mandatelor lui Richard Nixon, „Copacul american cu flori” din 1969 al Primei Doamne Patricia Nixon a fost amplasat în Intrarea de Nord.

Muncitorii cu dizabilități din Florida au confecționat globuri de catifea și satin reprezentând cele cincizeci de state și florile respective.

1982-1984: Nancy Reagan prefera ornamente realizate manual

În 1982, Prima Doamnă Nancy Reagan a aranjat ca grupuri de adolescenți implicați într-un program de tratament pentru dependența de droguri din Washington, D.C., Maryland și Virginia, să realizeze conuri de hârtie din folie și fulgi de zăpadă metalici pentru brad.

În 1984, voluntarii au confecționat aproximativ 2.800 de ornamente din materiale vegetale și naturale.

1993 – 1995: Familia Clinton și Crăciunul artizanal

În 1993, tema a fost „Anul meșteșugului american”. Familia Clinton a invitat artizani să realizeze opere de artă și ornamente originale din fibră, ceramică, sticlă, metal și lemn. În 1994, tema a fost „Cele douăsprezece zile de Crăciun”. Au fost realizate peste 2.000 de ornamente, fiecare reprezentând cadourile fanteziste la care se face referire în popularul cântec de sărbători.

În 1995, doamna Clinton a inspirat decorațiunile bradului după poezia populară din secolul al XIX-lea, „Era noaptea dinaintea Crăciunului” (în imaginea de mai sus). Bradul Fraser a prezentat aproape 3.500 de ornamente lucrate manual, legate de poem, cum ar fi căsuțe în miniatură, coșuri de fum, acoperișuri și obloane realizate de studenți din toată țara.

2004: Laura Bush a adus simfonia

În 2004, Prima Doamnă Bush a ales tema „Un sezon al veseliei și melodiei”, care a inclus o simfonie de instrumente muzicale pictate manual de membrii Societății Pictorilor Decorativi, potrivit White House Historical Association.

2010: Michelle Obama a preferat o tematică simplă

În 2010, Casa Albă a sărbătorit Crăciunul cu „Cadouri simple”. Bradul de Crăciun din Camera Albastră a avut ca temă „Darul spiritului american” și a prezentat panglici cu premii de la târgurile de stat și județene din fiecare stat și teritoriu.

Prima Doamnă Michelle Obama a adăugat, de asemenea, un „Brad de apreciere militară” la Casa Albă în 2010. Situat lângă intrarea pentru vizitatori, bradul a fost decorat cu ornamente din sticlă în formă de bulb, reprezentând cele cinci ramuri ale armatei, și a fost încoronat cu un porumbel lucrat manual.

