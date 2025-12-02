Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu

02 dec. 2025, 07:59, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu
Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu / Sursa FOTO: Profimedia

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă „în viitorul apropiat”.

Recent, acesta a afirmat că guvernul său ar trebui să mențină dialogul cu autoritățile siriene.

Dialog Trump – Netanyahu

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a discutat în această seară cu președintele SUA, Donald Trump. Președintele l-a invitat pe prim-ministrul Netanyahu la o întâlnire la Casa Albă în viitorul apropiat”, se arată în comunicatul emis de biroul premierului Netanyahu și citat de Reuters.

Cei doi oficiali au discutat despre dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Tot luni, președintele Trump a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețele sociale: „Este foarte important ca Israelul să mențină un dialog puternic și sincer cu Siria și să nu se întâmple nimic care să interfereze cu evoluția Siriei către un stat prosper”.

Trump a continuat să sprijine noua conducere siriană, reprezentată de Ahmed al-Sharaa, în timp ce Israelul și-a exprimat reticența din cauza trecutului acestuia și a legăturilor cu mișcări islamiste.

Liderii israelieni au cerut Washingtonului să mențină Siria într-o poziție slabă la nivel militar și politic.

Relațiile dintre Israel și Siria rămân tensionate întrucât Siria nu recunoaște oficial Israelul, iar Israelul ocupă mai multe teritorii siriene din decembrie 2024, din proximitatea Înălțimilor Golan, anexate în 1967.

În plus, vineri, un raid israelian în sudul Siriei a ucis 13 persoane.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Argintul atinge un preț istoric pe fondul unui decalaj major între consum și producție
FLASH NEWS Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
09:19
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
FLASH NEWS Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
08:46
Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
1 AN DE LA ANULARE 2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
06:00
2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
EXCLUSIV România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
06:00
România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
05:28
🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
EXCLUSIV Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
05:00
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție

Cele mai noi