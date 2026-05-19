O casă de 3 milioane de dolari este oferită gratuit de proprietari, cu o singură condiție. Află despre ce este vorba.

O casă din Nantucket, din statul Massachusetts, SUA, evaluată la 3 milioane de dolari, este oferită gratuit. Totuși, există o condiție neobișnuită pentru a putea deveni noul proprietar al locuinței, scrie New York Post.

Astfel, condiția este ca noul proprietar să mute locuința de pe teren în termen de șase luni. Acordul neobișnuit face parte din programul „Demolition Delay Bylaw” al insulei, prin care locuințele sunt oferite gratuit pentru a-i încuraja pe proprietari să le relocheze în alte zone, în loc să le demoleze și să contribuie la creșterea deșeurilor.

Casa are trei dormitoare și două băi și o suprafață de aproximativ 161 de metri pătrați. E amplasată pe un teren de 4.209 metri pătrați. Cei interesați trebuie să trimită o scrisoare de intenție atât comisarului local pentru construcții, cât și actualului proprietar al casei. Solicitantul trebuie să fie pregătit să mute casa la destinația finală în maximum șase luni.

Proprietatea și-a schimbat ultima dată proprietarul în urmă cu aproximativ șase luni. Costurile relocării unei case variază între aproximativ 150.000 și peste 500.000 de dolari. Totuși, având în vedere că prețul mediu al unei locuințe în Nantucket este de 4,4 milioane de dolari, iar terenurile libere costă în jur de 1,65 milioane de dolari, tranzacția poate reprezenta o afacere excelentă pentru cumpărătorul potrivit.

