Delicatesa care poate ucide. De ce turiștii se înghesuie să mănânce fugu în Coreea de Sud.

Peștele-balon sau fugu are o reputație periculoasă, deși este un preparat foarte apreciat de turiștii din Coreea de Sud. Este otrăvitor și chiar și o cantitate foarte mică de tetrodotoxină poate fi letală, relatează CNN.

Cu toate acestea, peștele poate fi preparat într-un mod sigur, prin îndepărtarea completă a toxinei. În Busan, al doilea cel mai mare oraș din Coreea de Sud și o importantă destinație turistică, restaurantele specializate în pește-balon sunt foarte numeroase.

Deși fructele de mare sunt populare în întreaga Coree de Sud, peștele-balon este o specialitate a orașului Busan. Pescarii care trăiesc de mult timp în această parte a țării îi prind cu ușurință în apele din jur. Cartierul de coastă Mipo din Busan este cunoscut local drept „Satul Peștelui-Balon”. Mai multe restaurante de profil din Busan au fost recunoscute de Michelin, care și-a lansat ghidul pentru Busan în 2024.

Bucătarii care prepară pește-balon au nevoie de pregătire specială și trebuie să treacă un examen înainte de a primi licență din partea unui departament guvernamental național. Clienții mai precauți pot cere să vadă aceste certificate, care sunt de obicei expuse pe pereții restaurantelor, pentru a se asigura că sunt pe mâini bune.

Consumul de pește-balon are rădăcini adânci în Coreea de Sud

Unul dintre cele mai faimoase restaurante cu pește-balon din Busan este Chowon Bokguk, „bokguk” înseamnă supă de pește-balon în limba coreeană. Deși restaurantul se află într-o clădire modestă din cărămidă, pe o stradă laterală obișnuită, acesta are un prestigiu important: fondatorul Kim Dong-sik a fost primul bucătar autorizat pentru prepararea peștelui-balon din Busan.

La prânz, vizitatorii pot comanda un meniu fix în care peștele este servit sub formă de supă. Zeama bogată conține legume precum muguri de fasole, ridichi albe și pătrunjel de apă, iar ca aperitiv sunt servite crochete de pește-balon prăjit. Masa este însoțită de un set complet de banchan — garnituri coreene — care includ două tipuri diferite de kimchi, spanac de apă și orez. Cel mai simplu astfel de meniu costă 18.000 woni (aproximativ 12 dolari).

Consumul de pește-balon are rădăcini adânci în Coreea de Sud. A fost o delicatesă în timpul dinastiei Joseon, ultima dinastie coreeană, care a existat din secolul al XIV-lea până la începutul secolului XX. Totuși, istoricul culinar coreean Park Sung-bae crede că acest pește era consumat cu mult înainte.

„Bucătăria coreeană este foarte diversă. În loc să urmeze reguli stricte, ea evoluează prin reunirea stilurilor individuale. Japonia tinde să standardizeze și să sistematizeze regulile culinare, iar toată lumea le urmează cu precizie. În Coreea, lucrurile sunt mai puțin rigide. Încercăm să exprimăm o filosofie în cadrul acestei neregularități. În final, scopul este un sentiment de frumusețe confortabilă”, spune istoricul culinar.

Coreea de Sud, Japonia și China au toate o istorie îndelungată în consumul de pește-balon. Mulți oameni au murit de-a lungul timpului, pe măsură ce diferite comunități au descoperit că peștele este otrăvitor. Drept urmare, unele familii le-au interzis apropiaților să îl mănânce, iar concepțiile greșite persistă și astăzi.

Cum sunt îndepărtate părțile toxice

Una dintre cele mai toxice părți ale peștelui sunt ochii. Profesioniștii instruiți îi îndepărtează, împreună cu oasele și majoritatea organelor interne, înainte de preparare. Deoarece sângele peștelui conține și el urme de otravă, acesta trebuie spălat foarte atent. Pielea, în schimb, este perfect comestibilă și considerată una dintre cele mai gustoase părți, fiind bogată în colagen.

Alte restaurante sunt specializate în pește-balon crud, servit în stil sashimi, sau îl transformă într-un fel de gelatină. Popularitatea peștelui-balon și convingerea continuă că este prea periculos pentru consum a dus la apariția unui nou val de ferme specializate, care încearcă să elimine complet toxina.

Toxicitatea peștelui depinde de alimentația sa. Hrănindu-l cu mâncare atent controlată, fără urme de tetrodotoxină, șansele ca peștele să fie otrăvitor devin aproape nule. În prezent, aproape tot peștele-balon servit în restaurantele din Busan provine din crescătorii, nu direct din mare.

