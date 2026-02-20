Prima pagină » Știri externe » Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local

20 feb. 2026, 11:36, Știri externe
Administrația locală a satului Arenillas, Spania, este în căutarea unei familii cu copii, dispusă să se mute într-o locuință, totul gratuit, cu condiția să fie dispuși să lucreze și să contribuie la progresul comunității. Localitatea este situată la doar două ore distanță de Madrid, însă are doar 40 de rezidenți permanenți.

Satul spaniol care oferă o casă gratuit unei familii

Inițiativa face parte dintr-un proces de repopulare a localității respective și pare că oferta este una tentantă, au fost depuse deja în jur de 100 de cereri. Însă, ca orice ofertă, vine și cu condiții principale: familia trebuie să aibă copii și să administreze barul local. Pe lângă acestea, este oferit și un loc de muncă în construcții pentru unul dintre adulți, relatează Antena 3 CNN.

Majoritatea locuitorilor originari de acolo s-au mutat de-a lungul deceniilor în orașe mult mai mare, iar acum satul este pe care de dispariție. Pentru a combate fenomenul, comunitatea a renovat mai multe clădiri pentru a crea șapte locuințe „sociale” – o investiție semnificativă pentru o localitate în care sunt mai puțin de o sută de case.

Una dintre locuințele acestea este liberă. Chiria pentru restul de șase unități este de 100 de euro, satul oferă casa aceasta noilor chiriași în mod gratuit.

Chiar dacă școala s-a închis, acum aproximativ 30 de ani, familia va beneficia de transport zilnic gratuit către școala din Berlanga de Duero, care se află la aproximativ 20 de kilometri distanță. Rodrigo Gismera, membru al Asociației Socioculturale din Arenillas, a confirmat că asociația primește în continuare cereri.

„Pe măsură ce tot mai puțini oameni rămâneau în sat, primăria, localnicii și asociația – care are acum aproximativ 200 de membri – au realizat că există un deficit de locuințe și au început renovarea clădirilor existente”, a explicat el.

