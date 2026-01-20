Prima pagină » Diverse » O nouă boală mortală ar putea amenința omenirea, din cauza țânțarilor. Avertismentul oamenilor de știință despre aceste insecte

O nouă boală mortală ar putea amenința omenirea, din cauza țânțarilor. Avertismentul oamenilor de știință despre aceste insecte

Studiile efectuate de cercetători în rămășițele pădurilor tropicale atlantice din Brazilia, odinioară neatinse, au dezvăluit o tendință înfricoșătoare. Oamenii de știință au descoperit că cei mai mulți țânțari care sug sânge, și care – în teorie ar fi trebuit să se hrănească sângele animalelor sălbatice, îl preferă acum pe cel uman.

De vină ar fi defrișările, care ne-au transformat în cea mai ușoară țintă, insectele fiind forțate să-și „schimbe meniul”, ceea ce ar putea avea un impact catastrofal asupra sănătății publice, potrivit ScienceDaily.com.

„Codul de bare ADN” dezvăluie țânțarii care sug sânge

În timpul cercetărilor efectuate în rezervațiile din jurul orașului Rio de Janeiro, experții au colectat insecte cu ajutorul unor așa-numite „capcane luminoase” speciale. Dar cum poți spune pe cine a mușcat un țânțar? Răspunsul se află în genetica modernă.

În laborator, cercetătorii au extras ADN din sângele găsit în stomacurile țânțarilor care sug sânge și au folosit un fel de „cod de bare biologic” pentru a identifica „victimele”.

Această metodă – pe care oamenii obișnuiți ar putea-o considera un scaner de coduri de bare dintr-un supermarket – permite oamenilor de știință să identifice exact de la ce animal (sau persoană) a supt sânge un țânțar. Iar rezultatele vorbesc de la sine: cele mai multe probe de sânge identificate, 18 din 24, erau de origine umană.

Una dintre cele mai interesante – și alarmante – descoperiri ale studiului a fost „masa mixtă”. Au găsit un țânțar care mușcase un om la scurt timp după ce se ospătase cu un amfibian.

Acest lucru este deosebit de periculos, deoarece țânțarii care sug sânge pot servi drept punte între lumea animală și oameni, aducându-ne agenți patogeni necunoscuți.

Potrivit Dr. Jeronimo Alencar, autorul principal al studiului, situația este clară: defrișările fac ca țânțarii să-și piardă gazdele naturale – păsări și rozătoare – iar oamenii care se mută în apropiere devin principalele lor ținte.

„Se hrănesc cu noi pentru comoditate, deoarece suntem cei mai des întâlniți în zonă”, a explicat co-autorul studiului, Dr. Sergio Machado.

Am putea plăti pentru distrugerea naturii cu o boală mortală

Nu este vorba doar de a îndura mai multe mușcături care mănâncă vara. Dar schimbările de comportament ale țânțarilor care ne sug sângele nu reprezintă doar niște simple mușcături, vara, ci ar putea reprezenta o amenințare directă la adresa vieții noastre.

În regiunea respectivă, aceste insecte răspândesc unele dintre cele mai periculoase boli tropicale din lume, inclusiv febra galbenă, febra dengue, virusul Zika și Chikungunya. Și cum țânțarii se hrănesc cu sânge uman, aceste virusuri se pot răspândi cu repeziciune în rândul populației.

Experții avertizează că preferința țânțarilor pentru sângele uman este un fel de „clopot de alarmă” care semnalează amenințarea unei epidemii. Singura soluție pe termen lung ar fi restabilirea echilibrului ecosistemului, înainte de a fi prea târziu, scrie Origo.hu.

