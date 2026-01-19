Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament

Gilead tocmai a efectuat o analiză a unui fenomen care ar putea amenința toate terapiile pentru boli infecțioase, inclusiv lenacapavirul – capacitatea HIV de a dezvolta rezistență la medicamentul antiviral revoluționar.

Studiul, publicat în revista Science Translational Medicine, a arătat că, atunci când virusul HIV este expus la lenacapavir, acesta își poate modifica structura învelișului proteic pentru a evita efectele medicamentului. Dar, pentru a face acest lucru, trebuie să modifice și alte proprietăți, ceea ce îi reduce capacitatea de replicare.

Aceasta înseamnă că pot apărea într-adevăr tulpini rezistente la medicamente, dar este mai puțin probabil să se răspândească – ceea ce le face mai puțin susceptibile de a înlocui tulpinile mai virulente care nu sunt rezistente la medicamente. Autorii recomandă totuși o monitorizare mai atentă a rezistenței la medicamentele anti-HIV. Aceștia consideră – pe baza dovezilor adunate – că combinarea lenacapavirului cu alte antivirale ar putea ajuta la prevenirea dezvoltării rezistenței virusului la acest tratament inovator.

Ce spun autorii cercetării

„Noul studiu se adaugă dovezilor existente conform cărora rezistența este rară la HIV tratat cu lenacapavir”, a declarat Jared Baeten, vicepreședinte și virolog șef la Gilead. „Este foarte liniștitor”, a adăugat el.

Înainte ca lenacapavirul să apară în titlurile ziarelor pentru eficacitatea sa ridicată într-un studiu clinic pentru prevenirea HIV și să fie aprobat ca medicament profilactic cu acțiune îndelungată Yeztugo, acesta fusese deja aprobat în 2022 sub numele de Sunlenca pentru tratamentul HIV-ului rezistent la alte terapii antivirale. Medicamentul este singurul medicament aprobat împotriva HIV care vizează capsida proteică a virusului, care acționează ca un scut pentru materialul genetic al agentului patogen.

„Toate medicamentele anti-HIV au potențialul de a induce rezistență”, a adăugat Baeten. Pentru a testa acest lucru în cazul lenacapavirului, echipa sa a analizat probe de HIV prelevate în timpul studiilor care investigau utilizarea moleculei ca tratament pentru HIV. În 40 de probe, cercetătorii au descoperit trei modificări principale ale capsidei virusului care i-au permis acestuia să scape de lenacapavir.

Acest lucru „a dus la niveluri ridicate de rezistență” la lenacapavir, dar în același timp „a crescut extrem de mult costul acestei schimbări, reducând capacitatea de replicare la sub douăzeci la sută” din HIV-ul normal, au remarcat virusologii Manish Choudhary și Jonathan într-un comentariu la noul studiu.

HIV și SIDA Virusul HIV atacă limfocitele din sânge și intestine, care sunt esențiale pentru imunitate. Numărul acestora scade brusc în aproximativ șase săptămâni de la infecție. Apoi, declinul se oprește și situația se îmbunătățește. Treptat, însă, acest tip de leucocite scade din nou, ceea ce poate dura până la opt ani. Aceasta este de obicei urmată de apariția SIDA. Fără tratament, pacienții mor în câțiva ani. SIDA, boala cauzată de virusul HIV, a ucis aproximativ 630.000 de oameni în întreaga lume anul trecut, iar Națiunile Unite estimează că peste 40 de milioane de oameni sunt infectați cu virusul. În total, aproape 45 de milioane de oameni au murit din cauza acestuia de când a fost descoperit la începutul anilor 1980. Utilizarea prezervativelor previne, de asemenea, răspândirea HIV.