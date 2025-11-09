Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor

Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor, în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință. De vină ar fi schimbările climatice care afectează din ce în ce mai multe regiuni din Europa de Vest, America de Sud și Africa de Vest.

„Nici măcar injecția de aerosoli stratosferici (SAI), o metodă propusă pentru răcirea Pământului prin pomparea de gaze în cer, nu va fi suficientă pentru a salva aceste culturi.“, a spus dr. Ariel Morrison, de la Universitatea de Stat din Colorado, transmite The Independent. „Reducerea temperaturii numai prin injectarea de aerosoli în stratosferă (SAI) nu este suficientă”, a explicat specialistul. „De exemplu, speciile de cacao, deși sunt mai tolerante la temperaturi ridicate decât cafeaua și strugurii, sunt foarte sensibile la dăunători și boli cauzate de o combinație de temperaturi ridicate, precipitații și umiditate”, a adăugat Morrison.

Fluctuațiile naturale ale climei Pământului sunt, de asemenea, un factor care ar putea duce la o serie de rezultate necunoscute și ar putea afecta și mai mult culturile.

„Intervenția climatică SAI poate oferi o ameliorare temporară a creșterii temperaturilor în unele regiuni, dar nu este o soluție garantată pentru provocările cu care se confruntă agricultura de lux”, a spus Morrison.

Inspirație vulcanică

Pomparea de aerosoli în stratosferă a fost propusă pentru prima dată în anii 1970 de climatologul rus Mikhail Budyko. Metoda imită, de fapt, un vulcan, care aruncă dioxid de sulf în stratosferă, unde formează particule de sulfat aerosolizate care reflectă lumina soarelui.

Cercetătorii climatologi sunt împărțiți în privința eficacității potențiale a acestei metode. Cercetări recente efectuate de Universitatea din Colorado au descoperit că particulele care reflectă lumina soarelui ar putea, în mod indirect, să facă norii mai luminoși și mai reflectanți.

Realitatea dură

Când s-a simulat injectarea de aerosoli stratosferici peste regiunile viticole, de cafea și cacao din Europa de Vest, America de Sud și Africa de Vest între 2036 și 2045, ideea ipotetică nu a reușit să mențină în mod constant condițiile necesare pentru culturi, spun specialiștii.

Deși strategia a redus temperaturile la suprafață în simulările climatice, doar șase din cele 18 regiuni analizate au înregistrat o îmbunătățire semnificativă în comparație cu un scenariu fără această strategie, se arată în noul studiu.

Una dintre cauze sunt precipitațiile. „O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate și, deși metoda de răcire ar putea reduce temperaturile, este posibil să nu gestioneze în mod fiabil inundațiile și umiditatea.“, mai explică autorii studiului.

Precipitațiile și inundațiile extreme afectează deja culturile.

Strugurii destinați producției de vin sunt din ce în ce mai amenințați de boli, secetă, inundații și incendii, care au devenit mai frecvente și mai severe din cauza schimbărilor climatice. Strugurii pot deveni mai acri, se pot decolora, iar nivelul de alcool poate crește, avertizează experții.

Plantele de cafea se confruntă cu amenințări similare, condițiile meteorologice extreme perturbând perioada de înflorire și fructificare, iar calitatea boabelor este afectată de temperaturile ridicate.

Boabele de cacao au fost afectate de secetă, ceea ce a avut un impact asupra sărbătorilor din SUA, unde vânzările de ciocolată înregistrează de obicei un vârf.

Din cauza acestei incertitudini, Morrison susține că regiunile ar trebui să ia în considerare adaptări specifice situației lor.

„Strategiile de adaptare, investițiile în practici agricole rezistente și cooperarea globală sunt esențiale pentru salvarea acestor culturi și a comunităților care depind de ele”, a afirmat ea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet

Ciocolata românească cu jumări i-a dat gata pe străini. Am dat lovitura pe plan extern și cu pralina cu gorgonzola şi vin roşu