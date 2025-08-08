Prima pagină » Diverse » O turistă din Anglia a rămas siderată de experiența pe litoralul românesc: „Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități”

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 13:30, Diverse
Sursă foto - caracter ilustrativ

O turistă din Marea Britanie, care a poposit pe litoralul românesc, a povestit experiența deloc agreabilă pe care a trăit pe plaja din Mamaia. Deși a apreciat atmosfera și oamenii, aceasta s-a arătat revoltată de lipsa grupurilor sanitare și a gunoaielor de pe plajă.

Britanica s-a arătat încântată de peisajul marin de pe litoralul românesc, însă un mare minus a fost modul în care sunt administrate plajele. Mai exact i s-a părut inacceptabil că nu există toalete publice, transmite B1TV.

„Lume multă, frumos… dar o baie, o toaletă? Cred că mulți merg direct în mare. Și la numărul 1, dar și la numărul 2. M-am confruntat cu astfel de probleme chiar în apă”, a spus aceasta.

Juliet, o altă turistă din Marea Britanie, venită în vacanță pe litoralul românesc, a criticat faptul că, deși plaja era curată dimineață, s-a împânzit de gunoaie, până la prânz, în special cu ambalaje din plastic.

„Este o rușine să nu existe o toaletă pe plajă. Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități. De aceea nu există un steag albastru aici”, a declarat ea.

Turiștii români au și ei nemulțumirile lor când este vorba de stațiunea Mamaia. Este vorba de „taxa pe cearșaf”. Cei care aleg să stea pe cearșeaf, în afara zonelor concesionate cu șezlonguri, sunt uneori obligați de patroni să achite sume între 50 și 200 de lei, deși această practică nu este legală.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le-a transmis turiștilor să raporteze astfel de nereguli.

În ultimii ani, tot mai mulți turiști români aleg destinații externe, precum Bulgaria sau Grecia, invocând atât prețurile ridicate, cât și condițiile precare din stațiunile autohtone.

Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii
POLITICĂ Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
ACTUALITATE Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
SPORT Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră
REACȚIE Crin Antonescu, prima reacție după dispariția lui Iliescu: Băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Președintele lor stă ascuns în birou
