Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice

08 aug. 2025, 11:49, Actualitate
Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru"

Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru” (distincția „Blue Flag”)? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte de siguranță și protejarea mediului.

Litoralul românesc pune la dispoziție o multitudine de plaje amenajate, dar și sălbatice pentru turiștii dornici să își petreacă vacanțele aici. Chiar dacă tarifele au fost majorate de la 1 august 2025, odată cu noua creștere a cotei TVA de la 19% la 21%, turiștii nu s-au lăsat descurajați și au venit pe litoral, în concediu. Plajele românești sunt preferate și de turiștii străini, iar standarele lor au fost analizate și de specialiști.

De data aceasta, în atenție readucem câteva plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Însă, ce reprezintă această etichetă, care se regăsește în rapoartele internaționale drept „Blue Flag”? Este vorba despre un titlu oferit plajelor, porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standardele internaționale stricte. Standarele sunt legate de protejarea mediului, de siguranță și curățenie, dar și de serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii.

România s-a aflat și ea sub „lupa” celor care oferă un astfel de titlu. De-a lungul litoralului românesc, 6 plaje au primit această etichetă. Acestea sunt următoarele:

  • Plaja Marina Regia (stațiunea Mamaia);
  • Plaja Vega Vintage (Mamaia);
  • Plaja Axxis Nova (Năvodari);
  • Plaja Phoenicia Blue View (Olimp);
  • Plaja Citadel (Eforie);
  • Plaja Azur (Eforie).



