Iată cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare.

Începând cu data de 1 august, România este lovită de cel mai mare val de scumpiri de după criza din 2010. Ziua de 1 august a adus cu ea creșteri de prețuri generalizate. Pe de o parte, din cauza creșterii TVA cu două până la 12 puncta procentuale, iar pe de alta, din cauza creșterii accizelor. La acestea, se mai adaugă și eliminarea plafonării prețurilor la energie, la care vom vedea efectele din această lună, când vin facturile.

Astfel, valul de creșteri de preț se va simți și pe litoral. În acest context însă, pagina de Facebook Eforie Online a publicat o listă de prețuri la shaorma și la bere. O bere Skol la halbă se vinde cu 4 lei, iar berea la halbă Tuborg se vinde cu 5 lei. O altă listă de prețuri include mâncarea, respectiv shaorma. Prin urmare, pe lista de prețuri de pe pagina anunțată, avem așa: o shaorma mica costă 22 de lei, o shaorma mare costă 27 de lei, o shaorma la farfurie costă 30 de lei, Souvlaki la lipie costă 25 de lei, Souvlaki la farfurie costă 35 de lei, un Gyros la lipie costă 26 de lei, iar Gyrosul la farfurie costă 32 de lei. De asemenea, un meniu de aripioare costă 25 de lei, meniu nuggets costă 20 de lei și falafelul costă 25 de lei.

Turiștii au crezut că nu văd bine prețurile. Internauții le-au comentat:

„Ce shaorma e aia la 22 de lei, cornet de înghețată?”, „Da, dar la meniul ăla de aripioare, îți pune 3 aripioare și cam atât. Deci pentru o porție cu cartofi pai și vreo 3 aripioare plătești în jur de 40 de lei, cu două felii de pâine”.

sursă foto: Eforie Online

Autorul recomandă:

Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt

Caz scandalos în Mamaia! Ce cazare a putut primi un cuplu de turiști, pentru 400 lei pe noapte