Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt

08 aug. 2025, 07:37, Actualitate
Un turist român a mers în vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, acolo unde a luat masa la un local și a comandat 3 mici. În cadrul unui videoclip încărcat pe platforma YouTube, turistul a adus în atenție modul în care a fost preparată carnea, arătându-le prietenilor virtuali ce mâncare a primit.

Bulgaria reprezintă una dintre destinațiile preferate de mulți turiști români. Printre stațiunile luate cu „asalt” de aceștia se numără Nisipurile de Aur. Un turist român, de pildă, a adus în atenție vacanța sa pe litoralul bulgăresc. Printre altele, le-a arătat prietenilor virtuali ce consumație a făcut într-un local situat în apropierea plajei.

A intrat în local, s-a așezat la o masă și a comandat unul dintre cele mai consumate preparate – micii cu o porție de cartofi prăjiți, sos și chiflă proaspătă. De altfel, a comandat și o bere rece pe care a savurat-o cu preparatul ales. Totuși, mâncarea nu l-a încântat foarte tare, a susținut turistul român în cadrul unui videoclip pe platforma YouTube.

Turistul român a comandat micii, cartofii prăjiți și sosul, dar și o bere rece. Când a gustat micii, bărbatul și-a dat seama că nu este tocmai potrivită textura lor, fiind arși. De altfel, a mărturisit că ar fi fost potrivit să se folosească și carne de porc, iar micii „puteau să fie buni, dacă nu-i ardeau”.

„Moldovenii din Republica Moldova sunt înnebuniți după micii românești. Vor să facă grătar și vine cineva cu niște mici și nu înțeleg că micii trebuie făcuți așa, scrum. Și toți bărbații vor să arate doamnelor că ei știu să facă grătar. Și se strâng toți la grătar și fiecare își dă cu părerea. (…) Întorc micii până îi fac așa.

Ăștia chiar au gust de mici românești, dar făcuți de un moldovean din Republica Moldova. Sunt super făcuți, super arși, e mort micul. Vedem la sfârșit cât costă, dar mâncarea nu-i bună. Ăștia puteau să fie buni, dacă nu-i ardeau. Au gust bun, sunt mici gustoși, sunt vită – oaie, mergea și ceva porc, dar sunt arși”, a precizat turistul român.

