Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”

Luna decembrie se anunță o lună blândă din punct de vedere meteorologic. Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a detaliat pentru Gândul cum va fi vremea în aceste aceste de la jumătatea lui decembrie. Deși ceața și nebulozitatea se mențin în aceaste zile, temperaturile sunt mai ridicate decât normalul perioadei, fiind cuprinse, în general, între 5 și 12 grade. O altă veste oferită de specialistul ANM este aceea că, în aceste zile, nu vom avea parte de precipitații.

„Spațiul nostru geografic se va afla sub incidența unui câmp de presiune atmosferică ridicată”

„Și astăzi, și în zilele imediat următoare, spațiul nostru geografic se va afla sub incidența unui câmp de presiune atmosferică ridicată, condiții în care vorbim de stabilitate atmosferică. Prin asta înțelegem că fronturi atmosferice asociate unor depresiuni – fie, de origine Nord- Atlantică, fie de origine mediteraneană nu vor traversa țara noastră, motiv pentru care nu vom vorbi de precipitații sub formă de ploaie sau alte stări de agregare.

Totuși, trebuie precizat faptul că se menține nebulozitatea joasă și local ceața, în special în prima parte a zilei și pe parcursul nopților următoare, în zonele joase de relief, cum de altfel ne-am obișnuit în ultimele zile. Însă, din punct de vedere termic trebuie să facem mențiunea că valorile de temperatură se vor situa peste cele normale perioadei, îndeosebi în zonele de deal și de munte, unde pe parcursul zilelor următoare cerul va fi unul degajat.”

Prognoza ANM. 6 – 7 grade, posibil și 8 grade în București în următoarea perioadă

„Trebuie menționat faptul că normele – adică, ceea ce în mod normal ar trebui să se înregisteze în această perioadă, dacă ne raportăm la maxime – ar trebuie să fie cuprinse cam între – 2 și 6 grade, cu cele mai coborâte valori de temperatură în depresiunile din Estul Transilvaniei, respectiv 6 grade în zona litoralului și 3-4 grade în Capitală. În perioada imediat următoare, la scara întregii țări, se vor înregistra temperaturi maxime, cuprinse în general între 5 și 12 grade.

Asta înseamnă că în zonele cu nebulozitate persistentă se vor înregistra cele mai mici valori de temperatură, iar în zonele în care cerul va fi degajat, în special în zonele submontane, se vor înregistra temperaturi care vor depăși frecvent 12, chiar 13 grade. În Capitală, pentru perioada imediat următoare, avem o vreme similară cu ceea ce până în acest moment ne-am confruntat deja și asta înseamnă că pornim cu nebulozitate joasă și ceață, în special în primele ore ale zilei.

Apoi, vor mai fi și perioade în care vedem soarele – cum se întâmplă și în acest moment – însă nebulozitatatea joasă și ceața își fac, din nou, apariția pe parcursul nopții. Dacă ne raportăm la regimul termic și în Capitală sunt așteptate valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioadei. Spuneam că normele perioadei pentru București sunt 3-4 grade, iar noi vom avea în perioada imediat următoare cam 6 – 7 grade, posibil și 8 grade în Centrul orașului.”

