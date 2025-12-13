Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan

Premierul pakistanez Shahbad Sharif s-a alăturat discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care au avut loc vineri la Așgabat. Acesta a așteptat peste 40 de minute să fie primit de liderul rus, însă, la un moment dat, și-ar fi pierdut răbdarea și a intrat în sala unde deja aveau loc negocierile.

Președintele rus Vladimir Putin a participat, vineri, la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere din Turkmenistan, în marja căruia a avut și o agendă bilaterală. Mai exact, Putin a purtat discuții cu Erdogan, desfășurate inițial cu participarea delegațiilor, după care cei doi liderii au continuat discuțiile într-un format restrâns.