Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri

În prezent, în Codul Fiscal clădirile care au această destinație sunt scutite de impozitul pentru clădiri. Noua lege dă o mare autonomie autorităților locale în a stabili ce clădiri sunt scutite sau nu de impozite. Agricultorii vor fi informați de autoritățile locale cu privire la procedurile și termenele aplicabile.
Anul trecut, producția de legume a scăzut cu până la 10%, ajungând la circa 2 milioane de tone, iar importurile au crescut masiv. Nici produsele de origine animală nu vor fscăpa de scumpiri, atâta timp cât și silozurile pentru furaje sunt impozitate.
Potrivit INS, în prima jumătate a acestui an vegetalele au ieșit din topul celor mai exportate produse, iar deficitul balanței comerciale cu legume a ajuns la un deficit de 432,9 milioane de euro, de 4,6 ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.
Totodată, programele inițiate prin MADR și APIA de stimulare a producției de tomate, apoi și alte legume, în spații protejate, a avut ca efect o creștere a suprafeței solariilor și serelor. Ca o primă consecință, previzibilă, va fi creșterea prețurilor la produsele agricole autohtone, fie ele legume sau cereale. Ca urmare, este de așteptat ca cererea pentru acestea să scadă, iar importurile să crească.
Adrian Bența: Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei
Consultat de Gândul, economistul Adrian Bența a opinat că taxa i se pare corectă, însă impactul social va fi unul considerabil, iar scumpirile se vor resimți negreșit.
Analistul fiscal Adrian Bența / Sursa: Facebook – Adrian Bența
- Aceste taxe vor fi greu suportabile de agricultori și de fermieri și atunci se vor mări prețurile. Îmsă, se pune problema moralității scutirii de taxă. Atâta timp cât toți care produc și vând ceva plătesc anumite taxe, pentru terenuri, clădiri la bugetul local, este normal ca și cineva care obține venituri dintr-o anumită producție să plătească o taxă la bugetul local. Însă subliniez, problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei, Taxa se va reflecta în preț.
Veronica Duțu: Taxa e o descurajare a producției. Fermierii nu cer privilegii, ci predictibilitate
Pentru consultantul fiscal Veronica Duțu, introducerea impozitării pentru sere, solare și silozuri va crea o presiune suplimentară pe un sector care oricum funcționează la limita rentabilității.
Vorbim despre producători mici și mijlocii, mulți dintre ei de familie, care deja se confruntă cu creșterea costurilor la energie, materiale, forță de muncă și cu volatilitatea prețurilor din piață.
Consultant fiscal Veronica Duțu. Foto: Facebok
Această taxă nu va stimula producția locală, ci dimpotrivă — va crește costurile de operare, iar o parte din aceste costuri se vor regăsi inevitabil în prețul final al legumelor și produselor agricole. Consumatorul va simți acest lucru direct în piață.
Fermierii nu cer privilegii, ci predictibilitate. Îi taxezi când investesc în tehnologii moderne, îi taxezi când depozitează marfa, îi taxezi când o vând… iar în final ne întrebăm de ce România depinde tot mai mult de importuri. Dacă ne dorim cu adevărat să susținem producția autohtonă, atunci astfel de structuri – sere, solarii, silozuri – ar trebui încurajate, nu taxate. Sunt infrastructuri de bază în agricultură, nu ‘luxuri.
Efectu pe termen mediu, o reducere a competitivității fermierilor români
Experta a făcut pentru Gândul și o simulare de calcul în cazul unei sere de 1000 metri pătrați. Pe suprafețe întinse, noul impozit poate însemna sume de zecii de mii de lei.
Pe termen mediu, efectul combinat al taxării și al creșterii costurilor va fi o reducere a competitivității fermierilor români. Pe termen lung, riscăm să descurajăm investițiile în capacități de producție și depozitare, exact în domeniile care ne-ar asigura independența alimentară.
Dacă ai o seră de 1000 mp și primăria hotărăște să plătești 2 lei pe mp vei plăti un impozit de 50% din 2000 de lei, adică 1000 de lei pe an. Întrebarea este: mai pot agricultorii, micii agricultori să mai suporte o taxă în plus? Despre asta este vorba! Și dacă extrapolăm la agricultorii mari, care fac producție în serie și pot hrăni populația României, acest impozit va fi de zeci de mii de lei la suprafețe întinse. Serele de roșii de la Matca, Galați, de exemplu. Cu marje de profit mic, eliminarea programelor de tip “Tomata”, care au ajutat producătorii de profil, taxa asta e o descurajare a producție, a declarat Veronica Duțu pentru Gândul.
Emilian Duca: Autoritățile locale pot reduce drastic taxa
Emilian Duca, consultant fiscal. Foto: ZF
În opinia consultantului fiscal Emilian Duca, adevărată miză a taxei este creșterea încasărilor la autoritățile locale, care însă pot decide inclusiv un nivel scăzut al acestui impozit. Practic, aplicarea acestei legi va depinde de autoritățile locale.
Acum există posibilitatea ca autoritățile locale să reducă impozitul la 50%. Consiliile locale din zonele rurale pot să diminueze semnificativ, cum am spus, taxa. Într-adevăr, e puțin justificată în condițiile în care ne plângem că nu avem producție agricolă. Problema este că nu se specifică foarte exact care dintre aceste anexe gospodărești intră sub incidența impozitului. O problemă generală, valabilă în permanență, pentru că legislația noastră este făcută la un mod general și cei care aplică legea nu au cunoștințele necesare să facă interpretarea corectă a legii.
Deci nu va fi această taxă, de fapt. Autoritățile locale au posibilitatea să o diminueze semnificativ și să interpreteze legea într-un mod corect și satisfăcător pentru cei care locuiesc în zona respectivă, prin hotărârea Consiliului Local. Probabil, în perioada următoare va fi revizuită măsura pentru a nu afecta micii producători agricoli. Ea a fost instituită nu pentru creșterea nivelului taxelor, ci pentru a asigura fonduri administrațiilor locale. Ele se bazează foarte mult pe banii de la bugetul de stat și, prin această măsură, le-au oferit posibilitatea să câștige mai mulți bani pe plan local.
„Agricultorii români se plâng de orice și așteaptă ca statul să îi ajute, dar ei fac mult mai puțin”
Emilian Duca apreciază că agricultorii se plâng excesiv de măsurile decidenților, însă omit să asigure ceea ce le revine, de exemplu asigurările pentru calamități naturale.
E adevărat că de fiecare dată când se introduce un impozit, lumea este nemulțumită, la fel cum și eu personal sunt nemulțumit că voi plăti impozite mai mari. De două ori chiar mai mari impozitul pe casă, pe mașină. Dar oricine din țara asta plătește impozite. Nu văd de ce o astfel de măsură este considerată a fi discriminatorie. Agricultorii români se plâng în general de orice și așteaptă ca statul să îi ajute. Ei fac mult mai puțin, adică nu-și fac asigurări pentru secete, nu-și fac asigurări pentru inundații și după aceea statul trebuie să vină să le acopere pierderile respective. În lumea reală, omul gospodar își face sanie vara și, mă rog, asta este ceea ce pot eu să spun.
De cea mai gravă măsură care a fost adoptată, sunt foarte multe măsuri care efectuă sectorul privat. Nu sunt singurii care plătesc impozite mai mare din țara agricultorii, doar că aceste scutirii cu care s-au obișnuit, se pare că nu mai pot fi susținute. Ca să fie foarte clar, dacă vrei să dai un consiliu local să aibă bani mai mulți, trebuie să corectezi mai mult localitatea respectivă. Sigur, este de drept din punctul de vedere al persoanelor care vor plăti impozii mai mare, dar scopul urmărit și ceea ce se spune acolo îl ține strict de modul de administrare al administrației locale, modul în care aceștia înțeleg să afli cele celelalte.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura românească. Fermier: „Este o nebunie. Ne bagă în faliment pe toți”
Cuplul care a transformat un SILOZ cumpărat cu 6 lei în casa visurilor lor în 6 ani: „Am trăit aproape de natură”. Cât a costat renovarea?