Federația Română de Lupte a organizat, zilele trecute, gala de final de an pentru a face bilanțul performanțelor în această disciplină sportivă.

Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, la Predeal, alături de cluburile care compun forul sportiv.

Răzvan Pîrcălabu, șeful FR Lupte din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”

„Am decis să organizăm această gală la Predeal pentru că acolo este locul de cantonament al sportivilor noștri.

A fost un eveniment organizat într-un cadru restrâns dar am reușit să punctăm cele mai importante evenimente pe care le-am avut în anul 2025.

Sportiva anului a fost desemnată Ana Andreea. În total am avut 16 sportivi premiați. Țin să-i mulțumesc pe această cale și domnului Constantin Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport care și-a făcut timp să vină la gala noastră”, a precizat Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte.

Rezultatele obținute de luptătorii români în acest an au fost mulțumitoare din punctul de vedere al președintelui FRL .

„Aș fi nedrept să spun că sunt pe deplin mulțumit. Eu cred că se putea mai mult. Ne-am trasat ca obiectiv în anul 2026 să obținem acele rezultate care să ne dea speranțe tot mai mari în perspectiva calificării la Jocurile Olimpice”, a adăugat Pîrcălabu.

Nu a acceptat premierea personalului auxiliar

În contextul uriașului scandal iscat de premierea personalului auxiliar de la canotaj, Răzvan Pîrcălabu a explicat că de când a preluat această funcție nu a fost niciodată de acord cu premierea personalului auxiliar, din bani publici.

„La noi lucrurile sunt foarte clare. La vedere ca să spun așa. Nu doar că personalul auxiliar nu a fost premiat dar nici cei din conducerea federației. Nici eu, nici secretarul general al federației, nici altcineva nu a beneficiat de vreo premiere.

Mi se pare normal ca cei care trebuie să primească astfel de premieri să fie, în afara sportivilor, antrenorii, preparatorii fizici, în general cei care se ocupă direct de pregătirea sportivilor de performanță”, a adăugat Pîrcălabu.